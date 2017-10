Teatrul „Oleg Danovski“ se desfiinţează!

ȘOC în lumea culturală constănțeană

Teatrul „Oleg Danovski“ se desființează!

Vineri, 13 septembrie, pe site-ul Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, a fost publicat Proiectul de hotărâre privind reorganizarea Operei Naționale București, care aduce din nou angajații Teatrului „Oleg Danovski“ în pragul disperării.Chiar la Art.1 al hotărârii, se precizează că „Opera Națională București se reorganizează, ca urmare a fuziunii prin absorbție cu Teatrul Național de Operetă «Ion Dacian», cu Centrul Național al Dansului București, cu Centrul Național de Artă «Tinerimea Română» și cu Teatrul Național de Operă și Balet «Oleg Danovski» din Constanța, care se desființează”. După cum reiese din următoarele articole ale hotărârii, este posibil ca personalul instituțiilor desființate să fie preluat și va fi încadrat în limita numărului maxim de posturi aprobat pentru Operă, beneficiind de drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de funcții din cadrul instituției publice. De asemenea, încadrarea personalului în numărul de posturi aprobat și pe noile funcții din instituția care îl preia, precum și stabilirea drepturilor salariale aferente se realizează pe bază de concurs sau examen, în termen de maximum 90 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii, cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de funcții.„Vor să distrugă cultura constănțeană!“Contactată, ieri, în legătură cu această veste șocantă, Daniela Vlădescu, directorul Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”, vizibil afectată de cele întâmplate, a declarat că, astăzi, se va deplasa la București, la Ministerul Culturii, pentru a afla mai multe despre surprinzătoarea hotărâre de Guvern. „Suntem foarte îngrijorați de această hotărâre despre care știu că nu a fost semnată încă. Noi nu am fost anunțați, nu știm ce înseamnă și nu vreau să acuz pe nimeni. Dar invocarea eficientizării cheltuielilor este aberantă, în condițiile în care, cu bani foarte puțini, noi am reușit să facem lucruri extra-ordinare. Am să solicit Corpului de Control al Ministerului Culturii să inițieze controale la toate instituțiile din țară și să vadă cine a cheltuit și cum banii publici. Nu știu ce pre-supune această absorbție, dar la mijloc este o vendetă, este dorința unora cu care am mai avut conflicte de a mă înfrânge pe mine. Vor clădirea și probabil vor ca orașul Constanța să nu mai aibă cultură. De aceea, îi rog pe constănțeni să ne sprijine, să fie alături de noi, pentru că ei merită cultură și au dovedit-o prin prezența lor masivă la spectacolele noastre”. Artiștii se tem de ceea ce este mai rău Nu e greu de ghicit tensiunea în care se află angajații Teatrului „Oleg Danovski”, fie că vorbim de artiștii Operei sau despre cei de la Balet. Greu încercați deja în două rânduri, respectiv în anul 2004, când, prin reorganizare, instituțiile culturale constănțene au fuzionat, și apoi în anul 2010, când teatrul a trecut la Ministerul Culturii. Și iată că nici nu se liniștiseră bine, și dau piept altor frământări, la ora actuală viitorul lor artistic aflându-se sub un mare semn de întrebare: „Ne ștergem ca instituție?”. Până la proxima știre care sperăm să lămurească situația, facem și noi apel la cei îndrituiți să decidă să nu ne lase fără EMBLEMA CONSTANȚEI - OLEG DANOVSKI!