"Teatrul la vedere", la Medgidia

Ziua Mondială a Teatrului, consacrată pe 27 martie, este celebrată la Medgidia printr-un eveniment în premieră dedicat artei teatrale. Cortina se va ridica astăzi, de la ora 11, în sala de spectacole „Eugen Ionesco” a Casei de Cultură „Ioan N. Roman”.Municipiul Medgidia are deja o tradiție în ceea ce privește teatrul, cu Festivalul Național de Teatru „Tanța și Costel”, la care an de an participă trupe din toată țara, precum și cu trupele de teatru locale, care participă la cursuri dedicate atât adulților, cât și copiilor, dar și la concursuri de gen. Evenimentul va fi unul interactiv, unde atât trupele de teatru conduse de regizorii Aurica Enea și Ion Crișu, cât și publicul vor intra în lumea artei teatrale.Ziua Mondială a Teatrului a fost creată de Institutul Internațional de Teatru și a fost sărbătorită pentru prima oară în anul 1962, la data de 27 martie, ziua în care se deschidea stagiunea Teatrului Națiunilor la Paris.Tot astăzi, de la ora 13, în sala de festivități a Liceului Teoretic „Nicolae Bălcescu” din Medgidia, în colaborare cu Primăria Municipiului Medgidia, are loc un eveniment cultural prilejuit de lansarea cărții „Profeția Ordinului”, autor Cristian Ciornei.