"Teatrul este viaţa mea şi mă gândesc cu strângere de inimă că va veni, totuşi, o zi în care va trebui să zic GATA"

Ileana Ploscaru împlinește 87 de ani

"Teatrul este viața mea și mă gândesc cu strângere de inimă că va veni, totuși, o zi în care va trebui să zic GATA"

Actrița Ileana Ploscaru împlinește, mâine, 31 ianuarie, venerabila vârstă de 87 de ani, din care aproape 70 petrecuți numai pe scenă. Actualmente, ea poate fi admirată într-o serie de spectacole, la Teatrul de Stat din Constanța.„Teatrul a fost mereu marea mea pasiune, iar uneori am făcut mari sacrificii, jucând chiar bolnavă, dar toate acestea mi se par obligatorii pentru un actor. Nu este un merit ce am făcut, dar prin asta vreau să-i atenționez pe tineri, care găsesc foarte ușor scuze, în ziua de azi, ca să se eschiveze de la multe. Categoric, teatrul este viața mea și mă gândesc cu strângere de inimă că va veni, totuși, o zi în care va trebui să zic GATA”, a declarat pentru „Cuget Liber”, Ileana Ploscaru.Marea doamnă a teatrului constănțean îi mulțumește lui Dumnezeu pentru fiecare zi pe care o trăiește, este fericită pentru fiecare spectacol pe care îl joacă și, atâta timp cât este sănătoasă și o țin puterile, este hotărâtă să urce pe scenă.Un lucru important de reținut, a precizat renumita actriță, de-a lungul timpului nu a jucat doar roluri principale, ci și secundare, care, în opinia ei, sunt o școală extraordinară pentru un actor, pentru că trebuie să dai în puține vorbe, portretul unui personaj. Așa că, „rolul mic nu este niciodată de neglijat sau de disprețuit, ci este foarte important”.Deși a trecut mult timp de atunci, Ileana Ploscaru își aduce aminte și acum de primul ei rol, pe care l-a avut în clasa I, de pisicuță, moment în care învățătoarea i-a spus mamei că ar trebui să urmeze acest drum în viață.„În acele vremuri, la școală erau organizate mereu spectacole, când copiilor le erau testate îndemânările și abilitățile. Apoi, dragostea pentru teatru mi-a fost insuflată de tatăl meu, care, din fragedă copilărie m-a dus la tot felul de spectacole de circ, de teatru, de operă, la filme. Inițial, mama s-a opus categoric ideii ca eu să devin actriță, dar chiar și așa, eu m-am dus pe ascuns la Conservatorul de Artă Dramatică, unde am mințit că am 16 ani, deși aveam doar 15 și ceva. Acolo, am fost admisă și am fost repartizată, mai târziu, la teatrul din Cluj unde am activat zece ani, apoi am venit la Constanța și nu am mai plecat de aici”, a precizat actrița.În prezent, veterana actriță evoluează în spectacolele „Scaiul” „Titanic Vals”, „Trei surori” și „Bătrâna și hoțul”. Desigur, fișa ei de creație este interminabilă, cuprinzând mari roluri, precum „Ofelia și scorpia îmblânzită” ale lui Shakespeare, „Elisa” lui Bernard Shaw, „Hecuba” lui Euripide, șapte roluri diferite din piesa „Un bărbat și mai multe femei” de Leonid Zorin și multe altele. Desigur, premiile câștigate au fost pe măsură, oglindind aprecierea de care s-a bucurat talentul acestei mari actrițe a scenei românești.Pentru întreaga activitate, Consiliul Local Municipal Constanța i-a acordat, anul trecut, Ilenei Ploscaru titlul de cetățean de onoare.Despre doamna teatrului constănțean, colegii de breaslă spun că aceasta nu este doar profesor, mentor, dar mai ales un model de urmat pentru toți actorii teatrului, care înțeleg privilegiul de a juca alături de Ileana Ploscaru și învață de la ea disciplina, echilibrul, sacrificiul de sine pentru artă.Întrebată care a fost rolul care i s-a potrivit cel mai bine, ea a declarat că un actor nu poate spune care a fost rolul care l-a reprezentat cel mai bine, dar toată lumea vorbește de Pigmalion. Sigur că sunt multe roluri care i-au plăcut, unul dintre acestea fiind în piesa „Chirița în provincie”, unde a fost pusă să cânte o arie de operă, deși era „afoană”.Cu toate acestea, la sfârșitul spectacolului, ea a primit atâtea bisuri, cât nu a primit niciodată la o altă reprezentație. Planuri de viitor?„Niciodată nu mi-am propus în meseria mea nimic, pentru că actorul este la mâna conducerii, care alege repertoriul, și la mâna regizorilor, care vin și pun în scenă o piesă. Cu toate acestea, mi-am dorit foarte mult să joc și nu am reușit «Cezar și Cleopatra» a lui Bernard Show care este o comedie extraordinară”, a subliniat ea.