Teatrul de vară "Perla" ar putea ajunge centru de agrement

După ce a curs atâta cerneală și atâția constănțeni ni s-au plâns de starea deplorabilă în care a ajuns nefericita… „Perlă“ de la intrarea în stațiunea Mamaia, vestit teatru de vară până în urmă cu vreo șase ani, iată că inspectori ai Consiliului Județean Constanța s-au gândit să-l resusciteze, propunând transformarea lui într-un centru de agrement sezonier.Devenit o corvoada pentru Primăria Constanța și pasat în administrarea Consiliului Județean în luna decembrie a anului trecut, teatrul de vară „Perla” a constituit subiectul unei așa-zise dezbateri publice la care au participat, ca și în urmă cu o săptămână, doar câțiva reprezentanți ai presei.În rest, nimeni dintre aceia pe care îi găsim foarte vehemenți pe Facebook, inclusiv pe pagina special dedicată salvării grădinilor de vară ale Constanței.Așadar, față în față cu inspectorii CJC Ionuț Nache și Marian Bănică, am încercat să aflăm când ar putea deveni această ruină un pol de interes pentru constănțeni și turiști.„Greu de spus la acest moment, pentru că ne aflăm încă în faza de idee a unui proiect privind modul de reabilitare a teatrului”, declara vineri Marian Bănică, adăugând că și-ar fi dorit să aibă în față la această întâlnire hotelieri, agenți de turism, dar și organizații non-guvernamentale care să se lanseze într-o polemică mai mult decât necesară.Reprezentanții CJC au făcut demersuri pentru pregătirea unui proiect care va fi depus în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 7. Obiectivul acestui proiect vizează reabilitarea și moderni-zarea teatrului, ce are o suprafață de 7.102 mp, creșterea numărului preconizat de evenimente în această grădină de vară, creșterea numărului de salariați, activități de marketing și promovare a obiectivului restaurat.Pe lângă investițiile de bază, se preconizează suplimentar zone de agrement, grădină suspendată, locuri de joacă pentru copii, spațiu interactiv artistic, zonă de loisir și galerie de artă interactivă.Deocamdată nu are rost să detaliem ce presupune fiecare în parte atâta timp cât toată documentația poate fi găsită pe site-ul CJC. Site pe care se așteaptă și propunerile constănțenilor interesați să contribuie la readucerea acestui edificiu la importanța lui de altădată.Cert este că la ora actuală se visează frumos la vreo 5 milioane de euro investiție pe fonduri europene, întrucât CJC nu are forța necesară să reabiliteze din propriul buget un teatru de vară care pe deasupra e și… sezonier.