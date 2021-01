Teatrul de Stat vrea să organizeze Gala Premiilor UNITER la Constanţa

Pe lângă toate acestea, Teatrul de Stat Constanţa va fi unul dintre pionierii unui proiect absolut inovativ, „Teatru VR”. Beneficiind de tehnologie de ultimă generaţie, unul dintre spectacolele din repertoriu va fi adaptat şi va putea fi vizionat acasă, în 3D, folosind o cască specială pentru realitate virtuală. Anul acesta, va debuta cu o premieră din 2020, amânată din cauza pandemiei, „Crima din strada Lourcine”, în regia lui Vlad Cristache, acelaşi regizor care va monta în toamnă „Copilul acesta” de Joel Pommerat şi „Full Monty” de Simon Beaufoy.





Celelalte spectacole din 2021 vor fi, de asemenea, realizate de artişti de foarte mare anvergură, selectaţi dintre cei mai titraţi regizori din România. Prezenţa la Constanţa a unor mari personalităţi - regizori precum Tompa Gabor, Alexandru Dabija, Bobi Pricop, reprezintă un mare pas în construcţia unui repertoriu de cel mai înalt nivel artistic.



-Cu ce probleme vă confruntaţi la acest moment? Va fi reabilitată clădirea teatrului?



-Proiectul de reabilitare a clădirii în care ne desfăşurăm activitatea este coordonat de care Primărie, cea care este proprietara de drept a imobilului. Nu ştim exact în ce stadiu se află acest proiect, însă, până la începerea lucrărilor, ne vom continua activitatea în acest spaţiu. Nu voi pierde nicio ocazie de a reitera nevoia vitală de a avea o sală de spectacole nouă în Constanţa. Acest oraş şi cetăţenii ei merită un teatru care să îşi primească publicul într-o sală adevărată, aşa cum există în toate celelalte mari oraşe din România.







-Cum aţi caracteriza activitatea instituţiei în acest an pandemic?



- 2020 a fost un an dificil, la fel ca pentru toată lumea. Instituţiile culturale au fost profund afectate, în special în momentul în care s-a luat decizia închiderii activităţii cu publicul. Dar asta nu înseamnă că nu am avut un an extrem de plin. Am reuşit să scoatem două premiere, chiar în primele luni ale anului: „Jocuri în curtea din spate” şi „Tartuffe”. O dată cu instituirea stării de urgenţă şi ulterior a stării de alertă a trebuit să găsim soluţii de a nu ne îndepărta de spectatorii noştri, de a fi alături de ei sub alte forme. Am difuzat săptămânal înregistrări ale spectacolelor mai vechi din repertoriu, dar am şi iniţiat un nou proiect, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa.





Vara a fost extrem de activă. Stagiunea estivală „BE.SAFE”, organizată de către Teatrul de Stat, cu sprijinul Consiliului Judeţean Constanţa, în colaborare cu Primăria Constanţa, cu Centrul Cultural „Burada” şi Teatrul pentru Copii şi Tineret „Căluţul de mare”, a oferit constănţenilor peste 40 de evenimente culturale şi s-a bucurat de un imens succes. Tot în vară, teatrul a scos o nouă premieră, „Meciul de comedie”, un spectacol interactiv de improvizaţie. În luna septembrie, s-au redeschis (pentru o scurtă perioadă) sălile de spectacole, aşa că noi am fost gata cu o nouă premieră, „Doi tineri din Verona” de William Shakespeare. În ultimele luni din an, s-a repetat intens pentru „Crima din strada Lourcine”, dar am şi produs o serie de proiecte online.



-Cum le veţi asigura porţia de cultură constănţenilor, în caz că teatrul nu va fi redeschis prea curând?



-Orice s-ar întâmpla, noi vom rămâne în permanentă legătură cu publicul. Vom difuza spectacole din repertoriu, vom produce spectacole-lectură, vom construi în continuare proiecte noi dedicate elevilor, dar şi evenimentelor importante din viaţa comunităţii constănţene. Sperăm, însă ca în scurt timp să putem să ne revedem cu spectatorii în sală, acolo unde este adevărata conexiune între actori şi public, unde emoţia este transmisă nemijlocit şi nu prin intermediul diverselor tehnologii.





Sperăm să avem un an plin de evenimente importante pentru cultura constănţeană. Avem un program pregătit, cu şase premiere, două festivaluri (Festivalul „Miturile Cetăţii, precum şi Stagiunea Estivală), un proiect european cu parteneri din patru ţări şi încă o serie de proiecte dedicate unor aniversări, precum împlinirea a 70 de ani de la înfiinţarea teatrului, Ziua culturii naţionale, Ziua Dobrogei, Ziua Naţională a României etc. De asemenea, sperăm să avem sprijinul autorităţilor locale pentru organizarea la Constanţa a Galei Premiilor UNITER, cel mai prestigios eveniment de acest gen din România. Avem deja acordul preşedintelui Uniunii Teatrale din România, Ion Caramitru, şi suntem foarte bucuroşi că avem şansa de a aduce această Gală la Constanţa.