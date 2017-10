Teatrul de Stat prezintă… stagiunea sărăciei

Conform noii organigrame adoptate de Consiliul Județean în ședința din 23 august, din cele 96 de posturi ocupate la Teatrul de Stat Constanța au rămas 62. Biciul anticultural al CJC, încurajat de funesta OUG 63, a plesnit din plin în instituțiile cu specific artistic. În urma disponibilizărilor, teatrul va aplica, la rândul său, metoda „ne descurcăm cu ce avem”, pentru ca instituția să poată supraviețui într-un fel. Corpul de balet a fost desființat, iar trei actori (Gabriela Belu, Elias Ferkin și Florentin Roman) au fost disponibilizați. Foarte afectat este și departamentul tehnic, teatrul rămânând chiar fără butafor și luminist, precum și fără… pompier. De asemenea, în urma disponibilizărilor, au rămas doi croitori (înainte de adoptarea organigramei teatrul dispunea de patru angajați pe această funcție). În ceea ce privește posturile de conducere, din cei cinci directori pe care îi avea teatrul, au rămas doi: Virgil Iosif, director general, și Bogdan Caragea, director de producție artistică. De asemenea, în organigramă figurează și un post vacant de director economic. A dispărut, deci, postul de director artistic, ocupat de Sorin Militaru și cel de director strategie, proiecte și imagine, aparținând lui Sorin Lucian Ionescu. Deși fostul director de imagine al teatrului își anunțase cu aproape un an înainte plecarea, nu a făcut acest pas decât atunci când i s-a desființat postul. Mai mult, pe 20 octombrie, acesta a trimis către presă un e-mail prin care mulțumea jurnaliștilor pentru colaborare, deși secretariatul literar s-a ocupat tot timpul de promovarea spectacolelor. „Au fost mai bine de trei ani plini și interesanți, în care - împreună - am petrecut o foarte mică parte din istoria importantă și de tradiție a teatrului constănțean”, susținea, în acel comunicat de mulțumire, S.L. Ionescu. Ne întrebăm la care tradiție s-o fi referit fostul director. Probabil că la cea a desființărilor de teatre. Despre problemele cu care se confruntă teatrul ne-a vorbit directorul general al instituției, Virgil Iosif, care deplânge situația deplorabilă a teatrului: „E foarte greu. Cercetez cu lupa fiecare factură. Bugetul e mai mic cu 20 la sută. Dar vom găsi soluții, că n-avem ce să facem”. Deși nu există suficiente fonduri pentru a plăti regizori care să monteze la Constanța spectacole noi, sau pentru a aduce colaboratori, piese care nu s-au mai jucat de ceva timp pe scena Teatrului de Stat vor fi „recondiționate”. Astfel, directorul Virgil Iosif ne-a anunțat că va fi reluat spectacolul „Titanic Vals”, cu Liviu Manolache în rolul lui Spirache. De asemenea, și „Luna de miere” va reintra în reper-toriul teatrului.