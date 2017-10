Teatrul de Stat l-ar putea da în judecată pe regizorul Dan Stoica

Divergențele dintre Teatrul de Stat Constanța și Dan Stoica, recent înlăturat de la regia spectacolului „Strangers in the night”, iau amploare. Astfel, printr-un comunicat de presă trimis ieri de de Sorin Lucian Ionescu, directorul de Strategie, Proiecte și Imagine din cadrul Teatrului de Stat, aflăm că „urmare a declarațiilor calomnioase făcute de dl. Dan Stoica în mass media, Teatrul de Stat Constanța își rezervă dreptul de a-I acționa pe acesta în instanță, pentru recuperarea prejudiciilor morale și materiale aduse”. Reamintim faptul că Dan Stoica a fost angajat în luna decembrie de Teatrul de Stat Constanța pentru a regiza musicalul „Strangers in the night”. Pe 2 iulie, în urma unei vizionări a spectacolului, în stadiul din acel moment al montării, Consiliul Artistic al teatrului (format din Cristian Zgabercea, Anaid Tavitian, Diana Cheregi, Eugen Mazilu, Sorin Militaru, Călin Hanțiu, Sorin Lucian Ionescu, Bogdan Caragea și Iulian Enache) a propus renunțarea la serviciile regizorului Dan Stoica: „Ținând cont de stadiul incipient în care s-a ajuns, după mai bine de patru luni de lecturi și repetiții Ia scenă, regizorul Dan Stoica nu este capabil să finalizeze montarea spectacolului în termen rezonabil. În urma vizionării și a declarațiilor actorilor distribuiți în spectacol, s-a constatat o Iipsă de coerență artistică a prestației regizorale a domnului Dan Stoica - indicații regizorale confuze, modificări interminabile de text, discuții neprincipiaIe cu colaboratorii direcți, situație în care Consiliul Artistic a propus, iar Consiliul de Administrație al Teatrului de Stat a dispus încetarea raporturilor contractuale de muncă cu dl. Dan Stoica. Acestuia i-au fost făcute cunoscute, în aceIași cadru, concluziile Consiliilor Artistic și de Administrație, fiind propusă și acceptată o încheiere amiabilă a relațiilor de muncă dintre dl. Dan Stoica și Teatrul de Stat Con-stanța”, se precizează în comu-nicatul de presă. În ceea ce privește drepturile de autor pentru textul spectacolului, deținute de editura Thomas Sessler Verlag Viena, comunicatul de presă arată: „S-au făcut demersurile legale necesare pe Iângă editura Thomas Sessler Verlag Viena ca, în aceiași termeni contractuali, drepturile de autor asupra textului spectacolului să fie acordate Teatrului de Stat Constanța, în montarea unui alt regizor decât dl. Dan Stoica. Aceste drepturi au fost acordate”. Reamintim faptul că Dan Stoica nu este de acord cu modul în care Teatrul de Stat a procedat în ceea ce-l privește: „În clipa in care ești dat afară, indiferent de motiv, trebuie să ți se achite contractul încheiat. Conform contractului, nu pot fi dat afară decât după premieră. Ei nu mi-au achitat 50 la sută din contract, ceea ce înseamnă furt. În orice caz, e o lecție pentru mine. Sunt oameni în afara eticii umane. E o lume în care interesele personale primează în fața celor artistice. Singura mea slăbiciune din această experiență se îndreaptă către actori”, declara Dan Stoica, săptămâna trecută. Regia spectacolului a fost preluată de Sorin Militaru, directorul artistic al Teatrului de Stat: „Având în vedere stadiul avansat al execuției decorurilor, costumelor și a pregătirii la scenă a spectacolului, s-a decis ca regia montării să fie încredințată regizorului Sorin Militaru, director artistic al instituției, pentru refacerea completă a concepției regizorale și pentru ca premiera să poată avea loc în cel mai scurt timp posibil”, ne anunță Sorin Lucian Ionescu, în comunicatul de presă.