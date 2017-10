Teatrul de Stat deschide stagiunea cu o premieră

După o vară fierbinte și la propriu, dar și la figurat, cu festivaluri în premieră, Teatrul de Stat deschide stagiunea de toamnă cu premiera spectacolului „Ursul”, o farsă într-un act, de Anton Pavlovici Cehov, în traducerea Mașei Dinescu.Conform informațiilor puse la dispoziție, piesa a fost scrisă de A.P. Cehov în fe-bruarie 1888 și publicată pentru prima oară în ziarul „Novoe Vremea”, 1888,nr. 4491, 30 august. Curând după aceea a fost aprobată de cenzură. La începutul lui octombrie, Cehov îi comunică lui A.S. Suvorin următoarele: „«Ursul» a fost admis de cenzură (se pare că vor fi mici modificări) și va fi jucat la teatrul lui Korș. Solovtov așteaptă cu nerăbdare să-l joace”.La 27 octombrie, într-o altă scrisoare, Cehov îi scrie: „Mâine are loc la teatrul lui Korș spectacolul cu «Ursul» meu”. Cu mici modificări, piesa a fost inclusă de A.P. Cehov în culegerea «Piese de teatru», Sankt-Petersburg, 1897 și aproape fără nicio modificare a intrat în culegerea de Opere, vol. VII din anii 1901 și 1902. Piesa s-a bucurat de un mare succes. În scrisoarea adresată lui A.N. Pleșceev (13 no-iembrie 1888), Cehov scrie: „La Moscova «Ursul» meu se bucură de mare succes. Cred că și în provincie va fi la fel. Ca să vezi, niciodată nu știi de unde sare iepurele!”.La Petersburg „Ursul” a fost jucat pe scena teatrului Alexandrinski, apoi repre-zentat în provincie, cu același succes. În distribuție: Marius Bodochi, Dana Dumitrescu, Marian Adochiței.Informații și rezervări la numărul de tele-fon 0241/488.612.