Teatrul de Stat Constanţa, solidar cu cetăţenii din Belarus

În România, primul spectacol-lectură a avut loc pe 26 octombrie 2020, la Teatrul Național din Iași, în cadrul propriului proiect „Lecturi”. Au urmat două lecturi la Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Chișinău și Teatrul Național „Satiricus I. L. Caragiale” din Chișinău.





Anul acesta, în data de 7 februarie, declarată de Svetlana Tihanovskaia, „Ziua internațională de solidaritate cu Belarus”, în România a început cea mai mare serie de spectacole-lectură de până acum, din cadrul „Belarus(sia) Worldwide Reading Project,” în semn de solidaritate cu oamenii de teatru și cetățenii din Belarus.





Dintre instituţiile teatrale care fac parte din proiect amintim Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași, Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Chișinău , Teatrul de Nord din Satu Mare, Teatrul Național „Radu Stanca” din Sibiu, Teatrul Municipal „Bacovia” din Bacău, Teatrul Tineretului din Piatra Neamț, Teatrul de Stat Constanța, Teatrul pentru Copii și Tineret „Colibri” din Craiova etc.





Pe plan local, spectacolul- lectură realizat de Teatrul de Stat Constanța îi are în distribuție pe Nicodim Ungureanu, Vlad Linţă, Dana Dumitrescu, Cristiana Luca, Andu Axente, Ştefan Mihai și Maria Lupu, iar regia este semnată de Erwin Şimşensohn.



„Orice gest de solidaritate este util în perioada pe care o traversăm și cred că această solidaritate cu artiștii din Belarus, a teatrelor din România, este și un semn de solidaritate teatrală internă, de care și noi avem la fel de mare nevoie în această epocă a incertitudinilor. Am ales simbolic data de 7 februarie pentru prima lectură și începem cu reluarea a două spectacole, primul din România, realizat la Teatrul Național din Iași, la a cărui inițiativă am și tradus textul, și primul realizat la Chișinău, care în acea perioadă era într-o situație foarte asemănătoare cu cea din Belarus”, a declarat Raluca Rădulescu, traducătoarea piesei în limba română și inițiatoarea programului de lecturi în teatrele din România.





Reprezentanţii teatrului spun că în acest proiect sunt implicate 15 teatre din România și un altul din Republica Moldova. Toate acestea se reunesc într-o acțiune de solidaritate fără precedent, alăturându-se programului mondial de lecturi „Belarus(sia) Worldwide Reading Project”. Acesta are la bază piesa „Insultaţi” a dramaturgului Andrei Kureicik. Ca urmare, zilnic, în perioada 7 - 22 februarie, la inițiativa Ralucăi Rădulescu, traducătoarea în limba română a piesei, într-unul dintre teatrele partenere va avea loc un spectacol-lectură difuzat online sau jucat live, cu public în sală, în semn de solidaritate cu mișcarea teatrală și cu cetăţenii din Belarus, care protestează de șase luni fără încetare, pentru libertate și dreptul de a organiza alegeri corecte și libere.