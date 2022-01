Teatrul de Stat Constanța ne invită la un spectacol-instalație jucat simultan live și pe tiktok

Coproducție a teatrelor din Constanța, Craiova, Sfântu Gheorghe și Satu Mare spectacolul-instalație #acedesiguranță se lansează duminică, 23 ianuarie 2022. Un eveniment inedit, în regia lui Bobi Pricop, care va fi programat simultan în patru teatre din țară, respectiv la Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova, Teatrul „Andrei Mureșanu” Sfântu Gheorghe, Teatrul de Stat Constanța și Teatrul de Nord Satu Mare.Spectacolul se adresează în principal adolescenților și este conceput să funcționeze pe două planuri: într-o sală de teatru, sub forma unei instalații performative, și online, pe rețeaua de socializare TikTok, ceea ce poate fi considerat drept o noutate absolută.Conform informațiilor oferite de Teatrul de Stat, „#acedesiguranță” este o producție teatrală care are la bază o serie de narațiuni, într-o structură dramaturgică cu mai multe ramificații, create prin mijloace video. Povestea are în centru un grup de șapte liceeni, cu vârste cuprinse între 16 și 18 ani, care lansează #acedesiguranță, o mișcare ce urmărește să dea voce pe TikTok adolescenților și experiențelor lor.Reuniți pe platforma TikTok, cei șapte adolescenți abordează teme relevante pentru lumea tinerilor din România de azi: anxietate, identitate, autocunoaștere, educație, relații, vulnerabilitate sau izolare.Spectacolul-instalație presupune ca spectatorii să fie împărțiți în grupuri mai mici, fiecare mergând în câte un spațiu în care un actor va ghida publicul într-o călătorie intensă spre această poveste ce se desfășoară în universul TikTok.La Teatrul de Stat Constanța, „ghidarea” spectatorilor va fi realizată de actorii Ecaterina Lupu, Florin Aioane, Andrei Bibire, Cătălin Bucur, Cătălina Mihai, Ștefan Mihai, Theodor Șoptelea, Cristiana Luca.„Sub umbrela acestui hashtag se vor reuni atât clipurile deja produse împreună cu ei în ultimele luni, cât și cele ale altor utilizatori de pe TikTok, care sperăm să se identifice cu mișcarea lansată de adolescenții din proiectul nostru. Pe lângă relevanța socială, un astfel de demers permite și explorarea unor mijloace teatrale inedite, care îmbină storytelling-ul cu dimensiunea performativă a TikTok-ului.Miza e cu atât mai importantă în condițiile în care TikTok modifică gradual (o parte din) lumea în care trăim, lucru devenit tot mai vizibil odată cu izbucnirea pandemiei. Adaptându-se la noile tehnologii, teatrul poate să oglindească și să filtreze aceste transformări”, spune regizorul Bobi Pricop .Dramaturgia spectacolului „#acedesiguranță” este semnată de Ionuț Sociu, scenografia îi aparține Oanei Micu, muzica și coregrafia sunt realizate de Eduard Gabia, iar de imagine și montaj este responsabil Iustin Șurpănelu.„Teatrul de Stat Constanța trece printr-o situație dificilă, în contextul în care nu mai avem un spațiu în care să programăm reprezentațiile, sala de spectacole fiind obiectul unui proiect de reabilitare. Din cauza incertitudinii generate de situația prezentată mai sus, locația și orele la care se va desfășura duminică premiera în Constanța vor fi anunțate joi, 20 ianuarie 2022 pe pagina de internet, precum și pagina de Facebook și contul de Instagram ale Teatrului de Stat Constanța”, mai precizează reprezentanții instituției recent distinse de președintele României cu Ordinul Național Meritul Cultural în Grad de Comandor.