Teatrul de Stat Constanţa lucrează la o nouă premieră

„Deja colegii noştri sunt externaţi şi au fost testaţi cu rezultat negativ. La nivelul instituţiei, am luat toate măsurile ce se impuneau, colegii care au fost în contact au stat 14 zile în izolare şi nu a mai apărut niciun caz. În plus, am dezinfectat toate spaţiile comune şi suntem astăzi pregătiţi să primim, din nou, spectatorii, în condiţii de siguranţă. În prezent, au început repetiţiile la un nou proiect, spectacolul «Crima din strada Lourcine», de Eugene Labiche, o comedie celebră, în regia lui Vlad Cristache, cel care a semnat şi regia spectacolului «Lasă-mă să intru», care s-a bucurat de un mare succes la public, la începutul stagiunii trecute”, ne-a declarat directorul.





Luna trecută, la Teatrul de Stat Constanţa au fost confirmaţi cu noul coronavirus trei angajaţi, motiv pentru care instituţia de cultură a fost nevoită să îşi amâne reprezentaţiile. Din fericire, a precizat directorul TSC, Erwin Şimşensohn, cazurile au fost tratate cu profesionalism de către medicii constănţeni şi nu au apărut niciun fel de probleme.