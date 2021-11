Teatrul de Stat Constanţa, în turneu, la Bucureşti, cu două spectacole

Teatrul de Stat Constanţa (TSC) va fi prezent vineri, 12 noiembrie, la Bucureşti, în turneu, cu două reprezentaţii ale spectacolului „Jocuri din curtea din spate”. Acestea vor avea loc la Teatrul Evreiesc de Stat, la orele 17:00 şi 19:00. Piesa, pentru a cărui regie Diana Mititelu a câştigat anul acesta premiul „Uniter” pentru Debut, are la bază piesa scriitoarei israeliene Edna Mazya, care transpune o poveste adevărată, a procesului agresorilor în cazul unui viol asupra unei adolescente de 14 ani, întâmplat într-o comunitate rurală din nordul Israelului. Publicitatea din jurul procesului a determinat mai multe femei să capete curaj şi să raporteze diverse forme de agresiune ţinute sub tăcere.Distribuţia este alcătuită din următorii actori: Cristiana Luca/ Ecaterina Lupu, Andrei Bibire, Theodor Şoptelea, Cătălin Bucur, Ştefan Mihai. Scenografia este semnată de Răzvan Bordoş, iar de lighting design s-au ocupat Alexandru Bibere şi Cristian Niculescu. Apoi, duminică, 14 noiembrie, de la ora 18:00, la Teatrul „Odeon” din capitală, TSC va prezenta spectacolul „Doi tineri din Verona”, de William Shakespeare, în regia lui Alexandru Mâzgăreanu. Reprezentaţia se va desfăşura sub egida Festivalului Naţional de Teatru (FNT), după o pauză de 14 ani.Conceptul din acest an al festivalului este „Creaţia. Recreaţia. Re-creaţia” şi încearcă să surprindă astfel răspunsul artiştilor la noile condiţii de creaţie, în contextul pandemiei, iar spectacolul Teatrului de Stat Constanţa a fost selectat pentru secţiunea „Clasic. Recreat”. „Doi tineri din Verona” este o poveste despre dragoste, prietenie şi iertare, în care acţiunea shakespeariană este mutată de regizor tocmai în Extremul Orient. Fiind programat în 14 noiembrie, de Ziua Dobrogei, spectacolul reprezintă oportun cultura dobrogeană în capitala ţării. Din cauza pandemiei de Covid-19, FNT se desfăşoară preponderent online.