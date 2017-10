Teatrul antic, la malul mării. "Publicul constănţean merită un act cultural de calitate"

Teatrul antic, la malul mării. "Publicul constănțean merită un act cultural de calitate"

Festivalul durează nouă zile, iar ultimele trei seri îi sunt dedicate, în exclusivitate, marelui poet latin, prin reprezentațiile unei trupe din Italia, care a realizat un spectacol după „Metamorfozele” lui Ovidius, iar pe 26 și 27 iunie, publicul va avea ocazia să vizioneze aceeași piesă, dar în regia lui Silviu Purcărete.„Acest festival este o celebrare a tradiției teatrale pe aceste meleaguri, făcând un arc peste timp cu antichitatea. Este un fapt dovedit că în Dobrogea, la Pontul Euxin, se juca teatru încă de acum două milenii. Dovada este pe frontispiciul festivalului: această mască teatrală și altele similare erau folosite și ca ornamente în casele oamenilor, fiind descoperite în anii ’60, la Mangalia, în ruinele unui antic atelier de ceramică”, a declarat directorul TSC, Dana Dumitrescu.Festivalul are două secțiuni: teatru antic și abordarea miturilor în texte contemporane. Astfel, pe parcursul celor nouă zile, vor avea loc și lansări de carte, conferințe și colocvii.Noutatea ediției din acest an este că festivalul se va desfășura în spații tradiționale, precum Teatrul de Stat, Teatrul pentru Copii și Tineret „Căluțul de mare”, dar și în locuri neconvenționale: Muzeul de Istorie Națională și Arheologie, Edificiul Roman cu Mozaic, în piața Ovidiu și în parcarea din vecinătatea ANR.Așadar, festivalul debutează luni, 19 iunie, la ora 17.00, când va avea loc ceremonia de deschidere, urmată de o lansare de carte dedicată actriței Ileana Ploscaru, apoi actorii vor încânta pu-blicul cu spectacolul „Eutopia”, care va începe la ora 18.00. După aceea, în sala Teatrului pentru Copii și Tineret, va avea loc „Oedipus”, după Sofocle, realizat de teatrul din Coreea. Trebuie precizat că la ediția din acest an vor participa 20 de trupe din România, Italia, Franța, Bulgaria, Coreea de Sud, SUA, Serbia și Republica Moldova.În plus, s-a dorit și introducerea unor spectacole pentru copii.„În România sunt puține teatre care își permit o producție de teatru antic, pentru că aceasta presupune, în primul rând, o distribuție numeroasă și desigur, costuri foarte mari. Tot din acest motiv, am numit festivalul «Miturile Cetății», pentru ca tema să fie mai generoasă și să aibă posibilitatea să vină în festival și spectacole mai mici, dar care au ca temă principală un mit. În plus, în festival se vor regăsi și câteva producții de teatru contemporan”, a precizat actrița Dana Dumitrescu.Selecționerul festivalului este Doru Mareș, unul dintre cei mai apreciați critici de teatru din țara noastră, având o experiență de peste 35 de ani, el fiind chiar premiat în urmă cu doi ani de către UNITER.„Este evident că miturile pleacă din antichitate și ajung până în viața de zi cu zi. Din acest punct de vedere, în acest festival avem trei autori antici care au fost transpuși în spectacole de teatru, respectiv Ovidius, Sofocle și Aristofan. Desigur, avem și câteva spectacole de-ale lui Shakespeare, pentru că el însuși este un mit al teatrului, indiferent care i-ar fi textul sau tematica. Mai mult decât atât, el este mitul tutelar al oricărui teatru din lumea asta. În același timp, am adus un spectacol de teatru-dans de la Târgu Mureș, realizat de Gigi Căciuleanu, considerând că acesta transpune în scenă un alt mit, prin «Anotimpurile» lui Vivaldi. Apoi, avem și mitul lui Don Quijote, dar și un spectacol după Ion Creangă, spectacole pe mit strict contemporan, unul după Matei Vișiniec, mitul dictaturii, al terorii, pe care mulți l-au simțit pe pielea lor, un spectacol de la Tulcea și multe altele. Nu în ultimul rând, trebuie să menționez că acest festival a crescut aproape ca-n povești față de anul trecut. Chiar nu credeam că poate lua o asemenea amploare”, a subliniat renumitul critic.În calitate de organizator al festivalului, președintele CJC, Marius Horia Țuțuianu, a declarat că privește festivalul „Miturile Cetății” ca pe o abordare provocatoare a culturii și a resurselor culturale.„Cu această ocazie, vrem să oferim publicului constănțean, dar și celor care ne vizitează ocazia de a aprecia adevăratele valori. În același timp, festivalul își propune revitalizarea vieții culturale. Îmi doresc ca orașul și județul nostru să devină un important centru cultural, pentru că publicul constănțean merită un act cultural de calitate!”, a conchis el.