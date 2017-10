Teatru, film, fotografie şi muzică la Stufstock Vama Veche

Teatru, film, fotografie și muzică la Stufstock Vama Veche

Ştire online publicată Vineri, 20 August 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Cea de a doua zi a Festivalului Stufstock 2010 a fost o zi dedicată premierelor. Peste 200 de spectatori de teatru au urmărit, pe 17 august, pe terasa Corsarul, prima piesă din cadrul festivalului: „G.O.D.”, în regia lui Marcel Țop, cu Toma Dănilă și participarea video a lui Marius Bodochi, o producție a Teatrului LUNI de la Green Hours. La finalul piesei, spectatorii s-au îndreptat către terasa The Hand pentru prima seară de Filmstock. Într-o atmosferă relaxată, cu picioarele în nisip, peste 700 de persoane au vizionat proiecția specială a documentarului de lungmetraj „Kapitalism, rețeta noastră secretă”, în regia lui Alexandru Solomon și filmele premiate în cadrul Next Film Festival. Regizorul documentarului de lungmetraj a fost invitatul special al serii. La finalul proiecției, el a stat de vorbă cu spectatorii despre „Kapitalism”, capitalism și despre farmecul unui festival informal, la malul mării, cum este Filmstock. Proiecția a avut loc după primul workshop de cinema din cadrul Filmstock, susținut de producătoarea Ada Solomon (Hi Film Productions), care a discutat cu tinerii despre etapele producției unui film, de la dezvoltarea scenariului, pentru a fi gata de filmare, până la promovarea și distribuirea internațională a filmului, fie el scurt, mediu sau lungmetraj. Tot pe 17 august, Radio Stufstock a început să difuzeze online muzica vamaioților, creând acea atmosferă rock-boemă a Vămii. Un radio fără playlist impus, fără reguli absurde, cu oameni de-ai casei, lume cunoscută și muzică bună de azi. Workshopul de fotografie de noapte a reunit zeci de pasionați la Baza Sportivă, pentru cursul teoretic și cel practic de fotografie de noapte. Cei înscriși la atelierul „Vama sub lumini de Oscar”, organizat de 4K, au folosit echipamente profesionale și cele mai bune sisteme de lumină continuă. În cea de a treia zi de festival, 18 august, FilmStock a prezentat filmele campaniei S.P.E.R. cu ajutorul Cinema Solar. Ieri, în cea de-a patra zi de Stufstock, în Vamă s-a ținut un curs teoretic despre arta de a realiza fotografii nud, urmat de vernisajele unor expoziții realizate de Cristina Țintă și Andrei Zincenco, dar și de o prezentare specială despre Street photography: fotografia de conflict și de război. Seara, la Terasa Corsarul a avut loc spectacolul „Cum am mâncat un câine”, în regia lui Adi Iclanzan, cu Theo Marton. Astăzi, ziua Stufstock începe bine pentru pasionații de fotografie, care vor putea participa la un curs de specialitate ce va avea loc la Baza Sportivă, de la ora 9. De asemenea, vor mai avea loc vernisaje, proiecții de film, iar seara este dedicată concertelor, printre cei care vor urca pe Scena Rock fiind Byron, Urma și Zdob și Zdub.