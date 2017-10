„Teach me tonight“: de la blues la etno-jazz cu Harry Tavitian

Ştire online publicată Miercuri, 25 Martie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

În 2009, Institutul Cultural Român îi invită pe iubitorii muzicii în lumea jazzului, într-o călătorie în care călăuză va fi pianistul Harry Tavitian. Intitulat „Teach me tonight”, programul cuprinde șase concerte cu Harry Tavitian și invitați ai săi din țară și străinătate. Seria va fi deschisă mâine, 26 martie, la ora 18.30, la sediul ICR (Aleea Alexandru 38, București). Invitat: percuționistul Cserey Csaba. Tema primei întâlniri este „Jazzul, fenomen al secolului XX”. Acoperind un teritoriu vast, de la blues la etno-jazz, programul „Teach me tonight” își propune să împărtășească bucuria acestei muzici. Nu într-un mod didactic, ci spontan și firesc așa cum este însuși jazzul. De-a lungul a peste un secol de existență, genul a trecut prin stiluri distincte, fiecare stil nou apărând ca o reacție la cel anterior. În același timp, însă, el a conservat ce a fost mai valoros în stilurile anterioare. Muzica lui Tavitian și a invitaților săi va surprinde câteva dintre cele mai importante momente din istoria jazzului și va fi însoțită de explicații despre nașterea diverselor stiluri, în contextul epocilor traversate. Întâlnirile vor fi interactive. Tema fiecărei seri va fi anunțată pe blogul lui Harry Tavitian într-o secțiune dedicată acestui proiect, unde dialogul va putea continua și după concerte. „Aștept cu nerăbdare să mă reîntâlnesc cu publicul de jazz din București și sper ca prin concertele de la ICR să câștigăm noi fani de jazz. Prin ceea ce voi istorisi, dar și prin muzica pe care o vom oferi, sper să împărtășim publicului ce înseamnă jazzul ca fenomen viu, ca artă care a marcat secolul 20. Elementul de bază al acestei muzici, improvizația, este sublimarea ideii de libertate. A singurei libertăți adevărate - cea din tine. Nu voi face o prezentare exhaustivă, cronologică, cu informații care acum se pot găsi ușor pe internet sau în biblioteci, ci voi împărtăși din experiența mea personală, rezultatul a peste 35 de ani de jazz. Pentru a te îndrăgosti de jazz, e esențială participarea la concerte. Există o idee preconcepută: că jazzul e doar pentru inițiați. Da! Jazzul este pentru niște elite. Dar știți ce fel de elite? Cele ale oamenilor normali, deschiși. Omul firesc, natural, este astăzi din ce în ce mai rar. Asta este elita jazzului”, declara Harry Tavitian. Printre invitații următoarelor concerte din cadrul programului se numără cunoscutul saxofonist rus Anatoly Vapirov, Ion Baciu Jr. și grupul Orient Express, muzicienii de blues Vali Răcilă și Marcian Petrescu, alături de trupa Legacy. Invitatul primei seri din seria „Teach me tonight” este percuționistul Cserey Csaba (n. 1958, Gheorghieni). Autodidact, a început să cânte rock progresiv în anii ’70. Fondator al formațiilor Mistic și Trio Ra, a fost inspirat de muzica orientală. Este creator al unor instrumente de percuție și inițiator al unei școli de tobe la Satu Mare. „Cserey Csaba îmi este un partener foarte drag. În ultimii șase ani am cântat împreună în duo, trio sau ca invitat al formației mele Orient Express în numeroase concerte, în România, Ungaria și Germania”, afirma Harry Tavitian Harry Tavitian, unul dintre cei mai apreciați pianiști est-europeni, are o bogată experiență de promotor al jazzului, ca organizator de club și de concerte, ca realizator de emisiuni muzicale, precum și prin workshopuri și prezentări intitulate „Lecția de jazz“ în parteneriat cu instituții de învățământ. Accesul publicului este liber.