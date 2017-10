Taxe mari la master, puţini candidaţi

Deși obligatorii din acest an universitar,

Taxe mari la master, puțini candidați

Dacă până anul acesta masteratul reprezenta o opțiune de continuare a studiilor pentru tinerii licențiați care doreau să obțină o diplomă în plus, începând din anul universitar 2008-2009, va deveni obligatoriu. Studenții din cadrul promoțiilor care vor absolvi în vara 2008, sunt obligați, conform noului regulament, să urmeze cursurile de masterat pentru ca ciclul universitar să fie complet. Cei care nu se înscriu la masterat nu sunt considerați absolvenți de facultate, iar diploma lor nu are nicio valoare. Înscrierea la masterat nu ar fi o problemă dacă toți studenții ar dispune de un buget care să le permită plata taxelor de școlarizare, destul de mari comparativ cu salariile din țara noastră. La masterat se înscriu, încă, studenții care beneficiază de un suport material din partea părinților sau au un loc de muncă bine plătit, care să le permită plata taxelor. Ceilalți renunță să se înscrie la cursuri fiind, deocamdată, facultative. Cât despre taxe, ele variază în funcție de universitate și de specializare. 1700 de lei cele mai ieftine cursuri de masterat,2700 de lei - cele mai scumpe Academia Navală „Mircea cel Bătrân“ pune la dispoziție cursuri de masterat la specializările Management-marketing în transporturi, porturi, zone libere și burse, Economie și logistică navală, Optimizarea transporturilor navale, Optimizarea sistemelor energetice navale. Durata cursurilor este de două semestre, iar taxa de școlarizare se ridică la suma de 2450 de lei. Nici la Universitatea „Ovidius” costurile nu sunt mai mici. Cursurile de masterat din cadrul Facultății de Litere sunt cele mai scumpe, în valoare de 2700 de lei pentru trei semestre, iar cele mai ieftine taxe sunt la Facultatea de Științe Economice, 1750 de lei. La polul opus, cele mai mici tarife de școlarizare sunt afișate la Universitatea Maritimă Constanța, 1700 de lei pentru trei semestre la specializările Concepte avansate de inginerie marină, Managemen-tul tehnic al zonei portuare și Radiocomunicații navale, din cadrul Facultății de Electromecanică Navală. La Univesitatea „Spiru Haret” și la Universitatea „Andrei Șaguna” taxele de școlarizare se ridică la suma de 1800 de lei pentru cursuri cu durată de trei semestre. În ceea ce privește Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”, taxele de școlarizare sunt exprimate în euro, ele fiind de 250 de euro pe semestru, adică 750 de euro pentru întreg programul de masterat. Masteratele de marketing și drept, cele mai căutate Cele mai căutate cursuri de masterat sunt cele din domeniul managementului, marketingului și dreptului. Astfel, la Academia „Mircea cel Bătrân”, cei mai mulți se îndreaptă spre cursurile din cadrul programului de Management-marketing în transporturi, porturi, zone libere și burse. Cei care aleg Universitatea „Dimitrie Cantemir” preferă Managementul Afacerilor în turism. Managemen-tul financiar și bancar este cursul de masterat care îi atrage pe tinerii ce optează pentru continuarea studiilor în cadrul Universității „Andrei Șaguna” . Mulți se interesează, puțini se înscriu Universitățile au început înscrierile la masterate încă din vară, iar unele primesc dosare până la data de 1 noiembrie, ziua când încep cursurile. Perioada de înscrieri se desfășoară pe câteva luni pentru că absolvenții de facultate nu se înghesuie să se înscrie la masterat. Deși la multe universități admiterea se face printr-un simplu dosar, necontând mediile de absolvire a facultății sau media de licență și fără a se susține un examen scris, tinerii ezită să se înscrie din cauza taxelor mari de școlarizare. 