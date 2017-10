Taxe mai mari de şcolarizare la Universitatea „Ovidius“

Taxe mai mari de școlarizare la Universitatea „Ovidius“

Ştire online publicată Joi, 26 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Ne mai despart doar câteva zile de începutul noului an universitar 2013-2014 și subiectele de maxim interes sunt locurile și prețurile la cazare, dar și taxele de școlarizare.Din cele 16 facultăți câte cuprinde Universitatea „Ovidius”, în anul universitar 2013-2014 patru au majorat taxa de școlarizare, acestea fiind, evident, cele care în vară au fost cele mai căutate. Așadar, facultățile de Medicină Dentară, Medicină și Farmacie vor percepe 7.000 lei, în timp ce taxa la Facultatea de Științe Economice va fi de 2.700 lei.Ieri, la Universitatea „Ovidius a avut loc ședința premergătoare cazării studenților în căminele acestei instituții, pentru anul universitar 2013-2014, la care au participat reprezentanți ai celor 16 facultăți, cadre didactice, ligi studențești, reprezentanți ai serviciilor administrative, administrare spații de învățământ și cazare.Pentru anul universitar 2013-2014, au fost depuse 1.416 cereri de cazare, înregistrate în perioada 9-21 septembrie, pentru cele 1.327 de locuri disponibile în cele patru cămine ale universității. Precizăm că baza de cazare s-a redus față de anul trecut ca urmare a renunțării la contractul pentru căminul de la Liceul „Vasile Pârvan” din Constanța.În cadrul aceleiași ședințe, s-a definitivat situația studenților bursieri ai statului român, cazurile sociale, precum și a studenților sosiți la Universitatea „Ovidius” prin programe de mobilități. Astfel, din cele 1.327 locuri disponibile în căminele universității pentru noul an, au rămas pentru studenții români 967 de locuri, repartizate pe facultăți.Pe data de 27 septembrie, pe site-ul univ-ovidius.ro, se vor afișa listele cu studenții care au dreptul să fie cazați, în ordinea priorităților, cu mențiunea „Cazat” sau „În așteptare”, în funcție de numărul de locuri repartizat fiecărei facultăți.Tariful de cazare este, deocamdată, similar cu cel de anul trecut, respectiv 150 de lei pentru studenții la forma de învățământ fără taxă și 250 de lei pentru cei de la forma de învățământ cu taxă.Cazarea efectivă a studenților în căminele Universității „Ovidius” se va face în perioada 28-30 septembrie.La Academia Navală taxele se stabilesc astăziLa Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, astăzi, are loc ședința în cadrul căreia se vor stabili taxele de școlarizare pentru anul universitar 2013-2014, acestea urmând a fi date publicității vineri, 27 septembrie, pe site-ul oficial www.anmb.ro.Cât despre tarifele de cazare în căminele Universității Maritime din Constanța, în anul universitar 2013-2014, acestea sunt cuprinse între 90 lei/lună pentru studenții subvenționați de stat și 215 lei/lună pentru studenții la forma de învățământ cu taxă și studenții spon-sorizați de UMC în Căminul A2 și Far3, respectiv 245 lei/lună pentru studenții subvenționați de stat și 370 lei/lună pentru studenții la forma de învățământ cu taxă și studenții sponsorizați de UMC în Căminul de pe malul Lacului Mamaia.