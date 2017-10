Tăvălugul schimbărilor face noi victime în învăţământul constănţean

Tăvălugul schimbărilor face noi victime în învățământul constănțean

Schimbările decise în consiliul de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Constanța au avut la bază și sesizările pe care le invocă aproape la fiecare conferință de presă prof. dr. Răducu Popescu, inspector general. Că ele există, o dovedesc și comentariile postate de părinți la articolul „Directori de școli constănțene, schimbați din funcție de ISJ”, apărut în ediția de vineri, 28 noiembrie.Iată ce cred cei care au devenit sponsori oficiali ai învățământului de stat GRATUIT: „Sunt de acord cu faptul că numirile au fost făcute pe criterii politice... Uitați-vă și la Școala 29, care a fost o școală de top și de anul acesta este pusă în funcția de director adjunct o persoană care nu are nicio legătură cu managementul. Nu face treabă nici la clasă și habar nu are ce presupune o funcție. Doar țipă, bârfește și «trage totul» în jos. Nu are timp de elevii din clasa ei unde este învățătoare, iar ca directoare este JALNICĂ! De ce sunt promovați astfel de oameni pentru că ei chiar au impresia că, ajunși acolo sus, pe funcție, sunt «cei mai buni»? Păcat că se persistă în schimbări de conduceri care nu fac decât să creeze haos și dezbinare. Groaznică guvernare!”.La Școala „Ciprian Porumbescu”, se așteaptă sosirea noului director Cătălin Agafiței: „Conducerea ISJ mărește bătaia de joc de la Școala 3. S-a schimbat orarul de trei ori, copiii află azi că mâine dau teză la română, profesorii se ceartă între ei, Zoe Ruse ești un coșmar pentru toți elevii!!! Nu se face și o evaluare a profilor și e nebunie mare în această școală, care a avut în anii trecuți cadre didactice de elită, elevi la olimpiade, rezultate excepționale la admiterea în liceu. Ce-o să facă noul director în zilele următoare. Un eșec total”.Tot despre valoarea și decăderea unei instituții constănțene vorbește și comentariul: „Liceul Călinescu a ajuns un liceu de mâna a treia, chiar nu se sesizează nimeni? Anii trecuți era pe locul doi, după Colegiul Mircea, acum este jos de tot, elevii se manifestă ca într-o școală profesională, urlă, înjură, fumează toți în masă, în curtea liceului, cât și pe afară... Mașini care așteaptă fetele să iasă de la școală. După comportamentul lor, îți dai seama că nu este liceu de top. Nu există profesor care să le atragă atenția vis-a-vis de comportamentul lor de elevi de mâna a doua. Păcat de ce a fost… Totul pornește de la conducere, e clar, e prea slabă, să nu mai zic, că arată ca un cămin de nefamiliști. E un nene din liceu, administrator, crește câini și strânge gunoaie, în anexa liceului etc., sunt multe lucruri negative”.La Liceul „Callatis” și Școala 24, se schimbă adjuncțiiÎn timp ce mandatul directorului de la Colegiul Tehnic „Tomis”, prof. Ana Costencu, va înceta pe 19 decembrie, la Școala nr. 24 „Ion Jalea”, prof. Gica Roșu, director adjunct va fi schimbată, la fel și la Liceul Teoretic „Callatis” din Mangalia. Nici prof. Georgeta Ioniță nu va mai fi director al Școlii nr. 43 „Ferdinand” din Constanța.Reamintim că din cei aproape 30 de directori al căror concurs expiră zilele acestea, foarte mulți și-au păstrat funcțiile, așa după cum declara inspectorul general.