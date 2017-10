Tătari în expediţie în Crimeea

Tătari în expediție în Crimeea

Uniunea Democrată a Tătarilor din România pleacă în expediție, în Crimeea, pentru o săptămână, în perioada 15 - 19 mai. La eveniment vor participa mii de tătari din toată lumea, căci scopul acestei expediții este acela de a face schimb de experiență.„Evenimentul este de o importanță deosebită. În fiecare an, în locații diferite, are loc acest schimb de experiență. Tătari în număr foarte mare se adună într-un loc pentru a prezenta schimbul de cultură, de educație, de obiceiuri. Este unul din cele mai frumoase lucruri pe care le poți trăi. Din Constanța vor participa atât tătari și membrii ai UDTR, cât și profesori de la Universitatea „Ovidius”. Este foarte important ca oamenii să afle, că deși această comunitate de tătari este mai mică, ea are o valoare foarte importantă”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, prof. dr. Valentin Ciorbea.