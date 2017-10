Târguri handmade, ediţia de primăvară

Târguri handmade, ediția de primăvară

În perioada 27-28 februarie, în Friends & Co. Bar, va avea loc ediția de primăvară a târgului de haine, obiecte și accesorii handmade The Back Of My Closet, organizat de gazde împreună cu CTLife. Târgul va putea fi vizitat între orele 10.00 și 18.00 și se va desfășura în interiorul barului și pe terasă, dacă vremea o va permite.În lista participanților, se găsesc Atelier ASA, Elena Enuță, QuoQuo, MaddsShop, Lebanese Blonde, Raiqa, Manuela Coza, Alexandru Avram, Diana Slav, Adina Pachițanu, Nicoleta Parnic, Ana-Maria Bălan, Andrei Dumitru, Doina Iabrașu, Camelia Anghel, Mustafa Alef, Cristina Iutu, Mihaela Galu, Cristina Chirculescu, Cerasela Jiga.Următoarea ediție se va desfășura indoor și outdoor, în zilele de 26 și 27 iunie.De asemenea, pe platoul din fața Muzeului de Artă Populară din Constanța, pe 26 februarie și 1 martie, va avea loc o nouă ediție a Târgului de mărțișoare.