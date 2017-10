Târguri handmade, ediţia de primăvară

Târguri handmade, ediția de primăvară

În perioada 27-28 februarie, în Friends & Co. Bar va avea loc ediția de primăvară a târgului de haine, obiecte și accesorii handmade The Back Of My Closet. Târgul va putea fi vizitat între orele 10.00 și 18.00 și se va desfășura în interiorul barului și pe terasă, dacă vremea o va permite.Pe platoul din fața Muzeului de Artă Populară din Constanța, pe 26 februarie și 1 martie, va avea loc o nouă ediție a Târgului de mărțișoare.