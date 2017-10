Târgul Ofertelor Educaţionale / Ce liceu alegi pentru copilul tău?

Târgul Ofertelor Educaționale / Ce liceu alegi pentru copilul tău?

Inițiat pentru a pune față-n față oferta liceelor teoretice, vocaționale sau tehnologice cu ceea ce cred elevii de-a VIII-a că și-ar dori pentru viitorul lor, evenimentul este organizat sub deviza „Alege Educația! Este calea către viitorul tău”, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Constanța, Universitatea „Ovidius” Constanța și Consiliul Județean Constanța.La deschiderea oficială au participat cu momente artistice ansamblul de dansuri populare al liceului Teh-nologic Ciobanu, dar și elevi de la Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, Liceul cu Program Sportiv, Colegiul de Artă, Clubul Școlar Sportiv nr. 1 și chiar de la specializarea gimnastică a Facultății de Educație Fizică și Sport din cadrul Uni-versității „Ovidius”, care vor oferi și astăzi, de la ora 11, câteva clipe de încân-tare celor prezenți.Prof. dr. Răducu Popescu, inspector școlar general, a precizat că, în acest an școlar, competiția este motivată și de faptul că se relansează învățământul profesional de trei ani. „Școlile pro-fesionale reapar, de data aceasta cu o structură mai bine organizată în ceea ce privește atragerea și pregătirea riguroasă a elevilor pentru o calificare pro-fesională așteptată”, a spus prof. Popescu. Și dacă, în edițiile anterioare, evenimentul a durat patru zile, de data aceasta, spre încân-tarea profesorilor care ar fi trebuit să se mobilizeze o perioadă mult prea lungă, târgul durează doar două zile. Până la urmă, așa cum ne declara și un părinte care venise cu băiatul să vadă oferta de la Colegiul Tehnic de Marină „Alexandru Ioan Cuza”, târgul acesta ar fi trebuit organizat la începutul lunii mai, pentru că deja fiecare cam știe pe ce drum vrea să apuce. „Poate la anul orga-nizatorii se gândesc să-l programeze înaintea înscrierilor la școala profesională, pentru că avem ocazia, stând de vorbă cu profesorii de aici, să ne sfătuim ce drum alegem”, a încercat să ne lămurească respectivul tată.Târgul reunește ofertele edu-caționale a 17 licee teoretice, trei licee vocaționale, 37 de unități de învățământ profesional și liceal tehnologic, 13 unități de învățământ particular, liceal și postliceal și șapte universități, iar standurile acestora mai pot fi vizitate doar astăzi, până la ora 17.