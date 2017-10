Târgul Meşterilor Populari aduce tradiţiile româneşti în Mamaia

Târgul Meșterilor Populari aduce tradițiile românești în Mamaia

În piațeta Cazinoului din Mamaia au poposit, și anul acesta, meșterii populari cu care turiștii și constănțenii deja s-au obișnuit, aducând spre vânzare tradiționalele obiecte, multe dintre ele adevărate opere de artă. Ca și în anii trecuți, la standurile Târgului Național al Meșterilor Populari pot fi admirate sau achiziționate costume populare, icoane pe lemn sau pe sticlă, bijuterii din os, argint sau pietre semi-prețioase realizate manual, piese de uz casnic din lemn, lut sau cupru, păpuși, aranjamente florale, țesături minuțios lucrate și multe alte obiecte tradiționale realizate de meșteșugarii români. Lor li s-a alăturat, pentru prima dată, un camerunez, pe nume Marin Collins, care trăiește în România de 20 de ani. De profesie economist, Marin a lucrat în cadrul Ministerului Finanțelor șapte ani, dedicându-se, apoi, exclusiv, pasiunii sale: pietrele semi-prețioase. Dragostea pentru ele a moștenit-o de la părinți, iar de 15 ani confecționează bijuterii din pietre naturale, adunate din toată lumea, abordând, în special, tematici etno, inspirate din cultura africană sau cea sud-americană. Tot în premieră, cei care trec pe la Târgul Meșterilor Populari pot vedea standul lui Ioan Măric, care a venit tocmai de la Luncani, Bacău, cu o întreagă expoziție de pictură naivă, domeniu în care se implică de mic copil. Principala sa sursă de inspirație este satul, cu inocența și coloritul care dau farmec lucrărilor sale, pe care le-a expus în toată țara, și chiar în afara granițelor, în țări precum Cuba, Peru, Mexic, Venezuela, Columbia, Rusia sau Egipt. La deschiderea târgului a fost prezentă dr. Maria Magiru, directorul Muzeului de Artă Populară Constanța, organizatorul evenimentului, care a declarat: „La târg sunt prezenți cei mai reprezentativi meșteri din toată țara, pe care constănțenii îi așteaptă an de an, între ei legându-se chiar prietenii”. Târgul Național al Meșterilor Populari are loc în perioada 19-23 august, fiind deschis de dimineață până seara.