Târgul estival Gaudeamus. Zeci de cititori, prinşi în… flagrant lecturând pe plajă

Târgul estival Gaudeamus. Zeci de cititori, prinși în… flagrant lecturând pe plajă

După cinci zile în care și-a îmbiat cititorii aflați pe litoral cu o mare de cărți și un maraton de 100 de evenimente editoriale, Caravana GAUDEAMUS a ridicat ancora de la malul mării.Organizat de Radio România, prin Centrul Cultural Media și Radio Constanța, în incinta unui pavilion expozițional mobil amplasat, în premieră, în Piațeta Perla din Mamaia, Târgul GAUDEAMUS Litoral 2016 a reflectat activitatea a 29 de expozanți care s-au bucurat de prezența a peste 10.000 de vizitatori.Afluența de public s-a reflectat și în volumul vânzărilor înregistrate de participanți, care a depășit considerabil nivelul ediției de anul trecut.Conform tradiției, în ultima zi a târgului, au fost decernate premiile și trofeele Târgului GAUDEAMUS Litoral 2016. Podiumul Trofeelor GAUDEAMUS acordate expozanților prin Votul Publicului arată astfel: locul 1 - Grupul Editorial CORINT, locul 2 - Editura RAO și locul 3 - Editura TREI. „Cea mai râvnită carte a târgului” a fost desemnată, tot de către vizitatori, volumul „Sub aceeași stea”, de John Green, publicat de Editura TREI. Premiul Miss Lectura a fost câștigat de Loredana Călugăru, studentă la Facultatea de Litere, speciali-zarea Jurnalism, a Universității „Ovidius” din Constanța. Premiul a constat într-o ținută vestimentară oferită de Casa de Modă Ilinca din Craiova.Marele premiu al Tombolei GAUDEAMUS, organizată pe baza buletinelor de vot al publicului, a fost câștigat de Monica Antonaru, din Constanța. Acesta a fost oferit, pentru al doilea an consecutiv, de REGIONAL AIR SERVICES SRL - Aeroportul Tuzla și constă într-un zbor de agrement cu durata de 30 de minute deasupra litoralului românesc.În cadrul campaniei „Cărțile se întorc acasă”, ce are ca principal obiectiv constituirea, prin donații din partea expozanților și a vizitatorilor, a unui fond de carte care are ca beneficiari biblioteci ale unor comunități subfinanțate din acest punct de vedere, școala din satul Oituz, comuna Lumina, va beneficia de circa 700 de volume donate de către vizitatori.De asemenea, o altă campanie a surprins „în flagrant” pe plajă zeci de cititori pe care i-a „amendat”, din nou, Poliția GAUDEAMUS cu cărți oferite de editurile Eikon, Herald, Humanitas, Niculescu, Nemira, Rao, Trei.