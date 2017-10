Târg organizat pentru mobilarea Şcolii din Cotu Văii

La Palatul Copiilor din Constanța

Târg organizat pentru mobilarea Școlii din Cotu Văii

Ziua Europei a fost oarecum un pretext pentru o generoasă activitate petrecută ieri la Palatul Copiilor. Încadrat în campania „Primăvara europeană” (Spring Day), ce se desfășoară anul acesta în perioada 22 martie-30 iunie, evenimentul și-a propus să-i capaciteze pe elevii din peste 20 de unități școlare constănțene într-o acțiune de tip târg cu vânzare, fondurile astfel obținute fiind îndreptate spre cumpărarea de mobilier pentru Școala cu clase I-VIII din localitatea Cotu Văii. Și cum anul 2010 este declarat Anul european pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale, prof. Roxana Mitan, coordonatoarea activității din partea Palatului Copiilor, cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Constanța, i-a convocat ieri, de la ora 10, pe toți cei pregătiți, bineînțeles cu suport… părintesc, să expună mâncăruri sau alte produse tradiționale diverselor țări membre ale Uniunii Europene. Am remarcat standuri ale Grădiniței „Perluțele Mării”, Școlii Speciale nr.1, Grădiniței „Roboțel”, Grădiniței „Norocel”, Școlii „Gheor-ghe Țițeica”, Școlii „Constantin Brân-coveanu”, Școlii „Remus Opreanu”, Școlii „Mihail Koiciu”, Școlii „N. Titulescu”, Școlii „Constantin Angelescu”, Școlii „Ion Jalea”, Școlii „Grigore Moisil” Năvodari, Școlii „Tudor Arghezi” Năvodari, Grupului Școlar „Lazăr Edeleanu” Năvodari. Clădirea Școlii din Cotu Văii a fost dată în folosință prin anul 1958 și de atunci cam puține fonduri s-au îndreptat către instituția în care astăzi învață 117 elevi, în două schimburi: patru clase de învățământ primar dimineață și patru de gimnazial după-amiază. De la prof. Nicoleta Hanganu, cadru coordonator al acestei structuri ce aparține de Școala de Arte și Meserii Albești, am aflat că, la ora actuală, trei elevi stau la cursuri în picioare, întrucât au fost epuizate toate scaunele care puteau fi folosite. „În cancelarie mai avem doar trei scaune, la căminul cultural nu am găsit, iar pentru inspecția ce urmează să o susțin în curând probabil că voi apela la ajutorul părinților să-mi aducă de acasă”, ne-a declarat prof. Hanganu, titular la catedra de limba și literatura română. Din fericire, târgul organizat ieri la Palatul Copiilor s-a finalizat cu strângerea sumei de 15 milioane lei prin vânzarea diverselor produse expuse, așa încât prof. Roxana Mitan afirma că în cel mai scurt timp vor fi achiziționate atât scaune, cât și alte piese de mobilier necesare școlii de la Cotu Văii. De asemenea, Grădinița „Perluțele Mării” din Constanța va dona mobilier. Încă o lăudabilă inițiativă, pe lângă cea a elevilor de la Școala nr. 29 „Mihai Viteazu”, pentru care îi felicităm pe toți cei implicați și care dovedește că în învățământul constănțean solidaritatea este deasupra oricărei finanțări prea mult așteptate de la bugete locale sau cine știe de unde.