Târg online de universităţi în străinătate. Unde pot studia elevii constănţeni

Pandemia nu pune pauză planurilor de viitor ale tinerilor. Elevii care sunt în anii terminali de liceu se pregătesc deja pentru admiterea la facultate şi unii dintre ei vizează în continuare universităţi din străinătate. Aşa se face că târgul educaţional internaţional – RIUF, devenit tradiţie, în ultimii ani, la Constanţa, se va desfăşura, în această toamnă, online. Evenimentul este programat pe 29 octombrie şi deja şi-au anunţat participarea 60 de universităţi şi instituţii educaţionale din 13 ţări, printre care şi Marea Britanie, Olanda, Germania, Franţa, Belgia, Danemarca, Statele Unite ale Americii, Canada şi România.„În pofida Brexit-ului şi a pandemiei COVID-19, interesul tinerilor români pentru studiul în străinătate este în continuare crescut, aceştia optând pentru programe de studiu internaţionale de business, marketing, artă, design, IT & Computer Science, inginerie sau drept. Ediţia virtuală a RIUF vine în ajutorul acestora cu un eveniment 100% sigur şi online, care oferă o experienţă similară evenimentelor fizice. Astfel, ei vor avea acces gratuit la platforma evenimentului la standurile universităţilor care sunt grupate pe ţările de provenienţă, pot discuta live pe chat sau în video call direct cu reprezentanţii universităţilor, obţinând informaţii şi răspunsuri direct de la aceştia sau îşi pot planifica intâlniri online cu ei”, explică Ruxandra Zaharia, reprezentantul organizatorilor.În plus, elevii pot primi consiliere educaţională şi vocaţională gratuită în timpul evenimentului sau pot participa la sesiunile live de conferinţe pentru tineri.Pentru cei care au în minte Marea Britanie ca destinaţie de studiu, la târg vor afla informaţii cu privire la termenele limită pentru aplicaţii şi noile proceduri de admitere. În plus, au ocazia de a primi un răspund direct de la reprezentanţii britanici cu privire la sursele de finanţare puse la dispoziţie de către instituţiile educaţionale din UK după luna ianuarie 2021.Pentru cei care cântăresc atât opţiunea de a urma un program de studiu în străinătate, cât şi cea de a-şi continua studiile în ţară, este bine de ştiut că la RIUF vor putea interacţiona şi cu cele mai importante universităţi din România. Universitatea Naţională de Arte Bucureşti, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, Universitatea Bucureşti, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca sunt doar câteva dintre instituţiile educaţionale româneşti prezente la eveniment.Tinerii care doresc să participe la târgul online trecuit să se înscrie pe siteul www.riuf.ro, după care vor primi linkul platformei în care vor trebui să se logheze în ziua evenimentului. Odată cu logarea, ei vor avea acces la lista de universităţi şi la standurile virtuale ale acestora.