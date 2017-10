Târg internaţional de universităţi, la Constanţa

Târg internațional de universități, la Constanța

Ştire online publicată Marţi, 20 Septembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Cambridge School of Constanța și UK Study România, în parteneriat cu Student Recruitment Tours Bulgaria, organizează ediția a 8-a a Târgului Internațional de Universități (International University Fair) ce va avea loc în data de 12 octombrie, în incinta Cambridge School of Constanța.Acest eveniment se adresează elevilor din clasele a XI-a și a XII-a, care doresc să exploreze posibilitatea de a studia în România, dar și în străinătate. Aceștia se vor întâlni cu reprezentanți ai universităților și colegiilor din România și Europa și se vor putea informa cu privire la cursurile existente, admitere și posibilități de finanțare.În direcția optimei organizări, elevii care își vor exprima dorința de a participa vor putea beneficia de autocare puse la dispoziție de organizatorii evenimentului pentru a ajunge la sediul Cambridge School of Constanța.