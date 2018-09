Târg educațional. Universități din toată lumea, prezente la Constanța

Capitala internațională a educației se mută pentru o zi la Marea Neagră, odată cu desfășurarea celui mai important târg educațional din această toamnă – World Education Fair. Evenimentul are loc astăzi, de la ora 11.00, la hotel Ibis din Constanța, și va găzdui instituții de învățământ din toată lumea, care vor pregăti pentru tinerii constănțeni mii de programe de studii universitare, master, studii liceale sau tabere educaționale.„Ediția din acest an este și una aniversară, având în vedere că IntegralEdu împlinește 10 de ani de activitate în România și 25 la nivel internațional, în toată această perioadă oferind consultanță și îndrumare educațională pentru 25 de generații de tineri care au fost și sunt interesați de studii în afara țării”, declară Ana Maria Papp, Manager Departament Universități din străinătate, IntegralEdu.„Cu această ediție, am optat pentru un nou format de târg educațional, mai apropiat de nevoile tinerilor, și dintr-un motiv practic: numărul foarte mare de opțiuni și oferte educaționale internaționale, care înseamnă atât domenii generale, dar și ultra-specializări. Practic, putem spune că specializările de nișă sunt o nouă tendință în educația internațională, mai ales în Marea Britanie. Și asta în principal pentru că piața muncii solicită mediului universitar această abordare, în special prin noile cerințe profesionale ale pieții de muncă. Spre exemplu, în Marea Britanie crește interesul pentru studiul domeniilor creative și asta pentru că se estimează că până în 2030 se vor crea peste 1 milion de locuri de muncă în aceste industrii. Alte domenii de studiu care au o ascensiune extrem de rapidă la nivel internațional sunt cele din zona de tehnologie, inteligență artificială sau cele legate de analiza și abordarea fenomenului generic denumit big data. Studiile internaționale ale partenerilor noștri au mai relevat faptul că, în ultimii ani, femeile se simt din ce în ce mai atrase de domenii hard, percepute mai degrabă ca fiind în zona de interes masculină, cum ar fi ingineria sau științele exacte”, explică Ana Maria Papp.La nivel mondial se estimează că, până în 2030, vor fi create peste 24 milioane de noi locuri de muncă, dacă se vor pune în practică politicile de mediu pe care țările și le asumă public. Din acestea 2,5 milioane de locuri vor fi conexate cu energia regenerabilă și 6 milioane vor fi legate de domeniul reciclării.Astfel că organizatorii evenimentului s-au străduit să invite instituții cu o paletă cât mai largă de domenii de studiu care să răspundă cerințelor pieței internaționale și care să completeze oferta educațională disponibilă tinerilor din România.Noi domenii de studiu academic: yachting, gastronomie, industria DJ și clubbingÎn afară de specializările din zona tehnică sau științifică pentru care tinerii români au oportunități de angajare pretutindeni, universitățile au dezvoltat noi domenii de studiu, având în vedere că piața muncii solicită mediului academic specialiști cu background consistent de nișă. „În general, percepția pe care o avem față de studiile în străinătate, este că universitățile sunt interesate doar de tineri olimpici la matematică, chimie sau alte materii, care pot performa în zona tehnico-științifică. Însă este o abordare greșită pentru că, iată, mediul universitar oferă oportunități în domenii la care mulți nici nu se gândesc. Vorbim chiar de specializări care par ciudate cum ar fi operarea yachturilor, management în hipism, producția de vin, design floral și, poate cea mai cool specializare din lume, tehnica și business în domeniul DJ și clubbing”, mai precizează Ana Maria Papp.Unde te angajezi, după terminarea facultățiiCel mai important factor în alegerea domeniului de studiu, pe lângă afinitatea personală și cunoștințele dobândite până acum, este conectarea domeniului și programului de studiu la piața muncii, astfel încât tinerii să își poată găsi un loc de muncă imediat după terminarea facultății. „Este foarte important ca tinerii să cunoască încă de la început domeniul care li se potrivește și acesta să fie în același timp conectat la piața muncii. Aici intervine și rolul consultantului educațional, care poate opera testări foarte elaborate, cum sunt cele dezvoltate de Cambridge Occupational Analysts (COA). Rezultatele acestor teste, interpretate de consultantul educațional, vor indica domeniul de studiu, dar și universitatățile cele mai potrivite. Din evaluările noastre, peste 80% din absolvenții universităților partenere IntegralEdu s-au angajat în maxim 6 luni de la terminarea studiilor ori au ales să-și continue studiile la un ciclu superior de învățământ, exact în domeniul în care s-au pregătit”, explică Ana Maria Papp.Un alt factor important pe care tinerii trebuie să-l cunoască înainte de alegerea domeniului de studiu este nivelul salarizării în sectorul de activitate pentru care se pregătește. Testele dezvoltate de COA includ și aceste date și un bun referențial în acest sens poate fi tot Marea Britanie. Spre exemplu, din punct de vedere al câștigului anual, cele mai bine cotate domenii după absolvire sunt stomatologia (35.000 lire pe an), inginerie chimică (32.000 lire), inginerie aero spațială sau civilă (28.000 lire).