Ţara în care există Ministerul Fericirii, iar legile parcă sunt din poveşti

Țara în care există Ministerul Fericirii, iar legile parcă sunt din povești

Ştire online publicată Luni, 25 Iulie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

În timp ce lumea intreagă este măcinată de crize și războaie, în timp ce marea majoritate a pământenilor se zbate să suprviețuiască într-o lume, ce a deraiat complet de la normalitate, undeva,sus, pe coastele Munților ce ating Cerul, locuiesc fericiții supuși ai Regelui-Dragon, din Regatul Dragonului-Tunet. Nu, nu e un început de poveste!Regatul Bhutan este unul dintre cele mai misterioase locuri de pe Terra. Este un regat mic, situat între India și China, pe versantul sudic al marelui Masiv Himalayan. În funcție de altitudine, Bhutanul are mai multe zone climaterice – de la montană la subtropicală. Butanezii își denumesc regatul Druk Youl sau Druk Cenden (țara dragonului ce stăpânește tunetul). Multe milenii la rând țara a fost perfect izolată de lumea exterioară de către masivul Himalaya, ceea ce a permis păstrarea nealterată a unei culturi autentice, unice și fascinante. Religa oficială a Bhutanului este buddhismul tantric.Guvernul Bhutanului a considerat că este absurd să se bazeze în evaluarea bunăstării populației țării pe asemenea indicatori irelevanți ca PIB (produsul intern brut):) Așa că a inventat un alt indicator – Gross National Happiness (Indicatorul Naționalal Fericirii) Acesta a fost legiferat prin Art.9 al Constituției Bhutanului, care sună așa: ”Scopul principal al activității Guvernului este atingerea fericirii de către fiecare cetățean al țării”! Întreaga strategie de dezvoltare națională se bazează, dacă vă vine să credeți, pe acest Gross National Happiness! Așa că a apărut un nou minister – MInisterul Fericirii. (Recunosc, eu am rămas ca la dentist,citind asta!)Ministerul Fericirii a organizat câteva conferințe internaționale, la care au fost invitați mai mulți specialiști de frunte din Occident (incluzând câțiva laureați Nobel în economie) în scopul dezvoltării unor strategii și metode de calcul performante a Indicatorului Național de Fericire, o rezultantă a situației economice din țară plus nivelul de satisfacție al populației. Unul dintre termenii principali în această formulă elaborată este….zâmbetul și frecvența lui! 41357Înterbarea ”Sunteți fericiți?” este adresată oficial tuturor cetățenilor în timpul recensământului populației. La ultimul recensământ din 2005, 45,2% din bhutanezi au răspuns ”sunt foarte fericit”, 51,6% ”sunt fericit” și doar 3,2% ”nu sunt fericit”.Ce alte ”stranietăți” mai există în Regatul Dragonului Tunet?Tradițile sunt păstrate cu sfințenie.Bhutanul își protejează cu strășnicie tradițiile milenare, moștenite de la strămoșii lor. În acest scop în țară este restricționat turismul și alpinismul. Până recent, pentru a obține viză, o persoană fizică trebuia să fie invitată personal de un membru al familiei regale.Deplasarea în afara capitalei se face numai în grupuri organizate și numai cu ghid oficialTeleviziunea a apărut abia în 1999, fiind unica țară de pe Terra în care încă nu exista la acea vreme nici un post TV .Primul cotidian – 2012.Bhutanul are un singur medic psihiatru.Nu există foame sau criminalitate și practic, nu există corupție.Industrie grea nu prea există, deoarece Guvernul are mai mare grijă de situația ecologică a regatului. Peste jumătate din teritoriu este declarată Parc Național, în care vânatul este interzis, la fel ca și tăierea pădurilor.Este interzis importul de îngrășăminte chimice. Tot ce crește în Bhutan este ecologic pur.Avocatura este o meserie interzisă în Bhutan. Un Decret Regal special spune: ”Nu vor fi admise în sala de judecată persoane, care sunt în stare să transforme negrul în alb și albul în negru”SURSA: atelierezoetno.wordpress.com