Ţăndărică, show de excepţie pe litoral

Țăndărică, show de excepție pe litoral

Festivalul Mamaia Fairytale aduce săptămână de săptămână în piațeta Casino din stațiunea Mamaia nume mari ale muzicii românești.Ovidiu Lipan Țăndărică a fost cel care a încins la maxim atmosfera în week-end-ul care tocmai ce s-a încheiat, susținând un show de excepție. Acesta a urcat pe scenă alături de violonistul Mani Neumann și chitaristul Ulli Brand, doi muzicieni germani, iremediabil îndrăgostiți de România și mai ales, de Mamaia și Vama Veche, dar și de basistul Eugen Amarandei.„Violonistul Diavolului”, Mani Neumann și Ovidiu Lipan Țăndărică s-au întrecut pe ei înșiși, demonstrându-le tuturor că o vioară și o tobă pot face întotdeauna minuni. După îndelungi aplauze, acești monștru sacri au fost lăsați, în sfârșit, de public să coboare de pe scenă, pentru a face loc baletului Fairytale, într-o coregrafie debordantă, marca Horațiu Cherecheș. După terminarea concertului, Țăndărică ne-a declarat că luna aceasta va participa de Alba Iulia, la un eveniment organizat cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la înființarea trupei „Roșu și Negru”, din care el însuși a făcut parte o vreme. „Din păcate, mulți dintre cei cu care am cântat cu ani în urmă, nu mai sunt printre noi. Acolo vom susține, pe 25-26 august, un stand-up muzical, în premieră. Apoi, voi reveni la Constanța, pentru că lucrez, împreună cu Stelu Enache, la un album nou și un videoclip nou filmat în stațiunea Mamaia. Avem deja câteva piese înregistrare, în genul pop-rock, un stil total diferit față de ce am cântat până acum. Ce pot să spun, este că în perioada următoare am o mulțime de proiecte”, a declarat pentru „Cuget Liber”, Ovidiu Lipan Țăndărică.După plecarea acestora de pe scenă, Festivalul Mamaia Fairytale a continuat cu „Ciuleandra”, un spectacol-manifest de lumini și lasere, pus în scenă de către Adrian Stavian și o echipă de artiști ai Teatrului „Semn” din Constanța, care a adus în fața publicului o parte din „lada de zestre a miturilor și legendelor românești, într-o formă accesibilă societății contemporane, într-o încercare de transmitere către viitoarele generații a unei părți importante din spiritualitatea acestui popor”.Apoi, Horațiu Cherecheș a imaginat și pus în practică o coregrafie senzațională, pe muzica lui Goran Bregovic, „Gas Gas”, impresionând la maximum publicul. Balerinii trupei, care au fost alături de Festivalul Mamaia Fairytale toată vara, depunând un efort imens pentru fiecare dintre dansuri, au emoționat cu performanțele lor fizice deosebite, ieșite din comun în anumite cazuri, întrupând perfect ideile marelui coregraf. Muzica lui Bregovic și prestația incredibilă a Baletului Fairytale au încheiat o seară magică, în care emoțiile, bucuria și aplauzele au augmentat din plin atmosfera electrizantă de la malul mării.Ca de obicei, duminica a fost rezervată celor mai mici spectatori, Gașca Zurli și Club Amicii având o singură misiune, dar una specială: să aibă grijă și să distreze la maximum copiii și părinții.