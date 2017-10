Tamara Buciuceanu-Botez a primit o stea pe Walk of Fame

Luni, 05 Septembrie 2011

Tamara Buciuceanu-Botez a declarat ieri, în ziua în care a primit o stea pe Walk of Fame - Aleea celebrităților din București, că este "fericită și foarte bogată", pentru că, pe parcursul carierei sale, a strâns foarte multă dragoste și mult respect din partea publicului."În cei 60 de ani de teatru, am strâns multă dragoste, mult respect și multe aplauze de la dumneavoastră", a spus actrița, aflată în mijlocul celor care au venit să o vadă.Tamara Buciuceanu-Botez și-a salutat admiratorii și, în momentul discursului său, a coborât de la pupitru, unde nu funcționau microfoanele, între oamenii care voiau să o audă. "Sunt obișnuită să vorbesc tare", a spus aceasta, după ce a primit Placheta Orașului București din partea primarului general Sorin Oprescu. Actrița a primit Placheta Orașului București în semn de recunoaștere pentru întreaga sa carieră."Astăzi, mi-ați dovedit că încă mă iubiți", le-a spus Tamara Buciuceanu-Botez celor câteva zeci de persoane strânse în Piața Timpului din București - unde se află Aleea celebrităților -, printre care s-au numărat actorii Mircea Albulescu, Sebastian Papaiani, George Mihăiță și Mihai Constantin."Îi mulțumesc domnului director (George Ivașcu, directorul Teatrului Metropolis, inițiator al proiectului Walk of Fame, n.r.) că s-a gândit la mine și domnului primar, că mi-a permis să calc pe terenul Primăriei", a glumit actrița."Când am să fiu acolo sus de tot, am să mă uit în jos și am să mă întreb dacă steluța mea de pe pământ mai strălucește", a mai declarat Tamara Buciuceanu, înainte să dezvelească steaua care i-a fost dedicată în Piața Timpului.