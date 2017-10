„Take, Ianke şi Cadâr“, un miracol. Îl vezi şi nu te mai saturi

„Take, Ianke și Cadâr“, un miracol. Îl vezi și nu te mai saturi

Am pierdut șirul de câte ori Naționalul bucureștean a venit la Constanța cu aceeași piesă, în aceeași distribuție. Dar nu contează, este un spectacol de care nu te saturi. Nu e o piesă prăfuită, iar marii actori fac din fiecare reprezentație una specială. S-a aplaudat peste 10 minute la finalul spectacolului „Take, Ianke și Cadâr" prezentat, duminică seară, pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor Constanța. S-a jucat cu casa închisă, în fața unui public de toate vârstele atras de distribuția pe care nu ai ocazia să o vezi des la Constanța: Radu Beligan, Marin Moraru și Gheorghe Dinică. Li s-au alăturat Valentin Uritescu, Silvia Năstase, Monica Davidescu și Mihai Călin. Un spectacol de ținută, o adevărată „lecție de teatru", de prietenie, de candoare. Este un spectacol în care, întâmplător sau poate într-un fericit destin, s-au întâlnit trei actori care se cunosc de 40 de ani, care se iubesc și se admiră reciproc și care au reușit acest miracol: să facă un spectacol care merge la inima oamenilor. Cei trei mușchetari, Radu Beligan, Marin Moraru și Gheorghe Dinică sunt trei capitole de istorie. Au demonstrat tuturor că teatrul nu are vârstă, actorul este mereu pregătit să-și dăruiască harul, sufletul pentru cele câteva ore petrecute în lumina reflectoarelor. Iar spectacolul este mereu real și incredibil de viu, de alert, de modern, de dinamic. Victor Ion Popa „cade" perfect pe momentul istoric, piesa în sine fiind un simbol cald al toleranței interetnice. Iar afluența publicului dovedește că acesta este tipul de teatru de care cei mai mulți au nevoie. Cunoscuți pentru zgârcenia de declarații acordate presei, de la marii actori am reușit totuși să aflăm că au fost foarte încântați de căldura cu care au fost primiți. Cert este că spectacolul trebuie văzut. Nu de alta, dar merită experimentat pe propria piele efectul unei astfel de capodopere culturale. Și să te minunezi de fiecare dată cum acești actori mai au atâtea și atâtea de dăruit.