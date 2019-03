„Take, Ianke şi Cadâr”, pe scena Teatrului de Stat Constanţa

„Take, Ianke și Cadâr”, pe scena Teatrului de Stat Constanța

În perioada 24 februarie - 9 martie, Ateneul din Iași organizează Turneul Național „Unire prin Cultură”, acesta fiind motto-ul care stă la baza tuturor acțiunilor pe care instituția și le propune. Cu proiecții video și decoruri noi, atractive, care să evidențieze poveștile de teatru și să le apropie de public, Atenul din Iași, va oferi iubitorilor de cultură spectacole inedite și experiențe de neuitat.







Spre exemplu, pe scena Teatrului de Stat Constanța vor urca marți, 26 februarie, de la ora 19.00, artiștii Ateneului din Iași, care se află în turneu cu spectacolul „Take, Ianke și Cadâr”, de Victor Ion Popa, în regia lui Ion Sapdaru.







În distribuție: Take – Dumitru Florescu, Ianke – Codrin Dănilă, Cadâr – Daniel Onoae, Ana – Alexandra Macovei, Ionel – Gelu Ciobotaru, Safta – Alexandra Paftală, Ilie – Sorin Cimbru.







Regia și coloana sonoră sunt semnate de Ion Sapdaru, decorul, de Cătălin Târziu, iar costumele, de Alina Dincă Pușcașu. Asistent regie: Francisc Bucur. Video: Alexandru Amargheoalei.







„Pentru mine, „Take, Ianke si Cadîr” este o provocare. Am evitat de câteva ori s-o pun în scenă din diverse motive. Ori cei care veneau cu propunerea nu mă convingeau, ori eu rătăceam în alte zone ale teatrului contemporan etc. La teatrul ,,Ateneu” am găsit în sfârșit echipa. Anul acesta, piesa împlinește venerabila vârstă de 87 de ani și se pare că e cea mai jucată piesă românească de la momentul scrierii. Nu cunosc un teatru în România sau Moldova unde această piesă să nu fi fost montată. În primul rând pentru că oferă actorilor partituri rar întâlnite, dar și mesajul piesei este mereu actual. O simplă poveste a trei negustori mărunți, de diferite etnii, care se confruntă la un moment dat cu o dilemă mare. Dragostea copiilor sau oprobriul ,,mahalalei”, al cutumelor strămoșești și bariera religioasă. Personajele piesei parcurg un drum anevoios spre un final fericit în care soluția e una singură – dragostea. Există în piesă un schimb de replici care m-a determinat să fac acest spectacol:

Ianke: Dar ce faceți din copil? Un evreu, un creștin? Ana: Un om, papa! Mai departe să nu ne gândim!”, a declarat regizorul Ion Sapdaru.