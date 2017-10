Tabere gratuite pentru elevii constănţeni, oferite de DJST Constanţa

Tabere gratuite pentru elevii constănțeni, oferite de DJST Constanța

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța organizează selecție pentru desfășurarea de tabere sociale pe perioada vacanței de vară, constând în sejururi gratuite pentru o perioadă de șase zile (cinci nopți).Beneficiarii taberelor sociale care se vor desfășura în vacanța de vară a anului 2015 vor fi în procent de 50% elevi beneficiari ai burselor sociale proveniți din familii cu venituri reduse și un procent de 50% elevi care beneficiază de o măsură de protecție specială, instituită conform Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.De la Claudiu Daniel Teliceanu, director executiv DJST Constanța, am aflat că, în situația în care numărul elevilor care pot participa la aceste tabere este mai mare decât numărul locurilor aprobate, elevii vor fi selectați în ordinea descrescătoare a mediilor generale din ultimul an școlar încheiat. În cazul elevilor cu aceeași medie, prioritate vor avea elevii care nu au mai beneficiat niciodată de o tabără socială.Unitățile de învățământ centralizează dosarele de participare și le trimit spre avizare Inspectoratului Școlar Județean Constanța, care le va depune la sediul DJST, până pe data de 3 iulie.Dosarele pe care trebuie să le depună elevii vor conține o cerere tip, documentele care atestă faptul că elevul este beneficiar de bursă socială, dar și o adeverință care atestă calitatea de elev în învățământul de stat și media la învățătură din ultimul an școlar încheiat. Este obligatorie media 10 sau calificativul foarte bine la purtare.