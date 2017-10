Tabăra de Film, un proiect "ca-n filme"

Tabăra de Film este un proiect al casei de producție Dream Media Group, amplu și unic în România. De fapt, la scară europeană el nu se regăsește decât în doar alte două țări: Franța și Italia. Inițiatorilor le-a fost prezentată ideea anul trecut la Cannes unde participau cu un mediu metraj "Suicide me", film selecționat la Marché du Film, în secțiunea "Short Film Corner". "Acolo, având diverse discuții cu cineaști de pretutindeni, ni s-a ridicat în atenție acest tip de proiect", ne-a povestit Eleodor (Eli) Sîrbu, producător executiv al Dream Media Group. Ajunși acasă, împreună cu Bogdan Alexe, fondatorul casei de producție, au pus imediat în practică ideea, astfel că în vara lui 2011 a avut loc prima ediție a taberei, finalizată cu un film de mediu metraj "Vara asta". "Anul trecut, dată fiind finalitatea proiec-tului, nu s-a dorit promovarea filmului în cinema", a continuat Eli Sîrbu. "Anul acesta însă, lung-metrajul produs în tabără va avea distribuție națională cinematografică."Tabăra a crescut într-un an ca Făt Frumos. Dacă în 2011 preselecția s-a ținut doar într-un oraș (Bucu-rești), anul acesta s-a organizat în cinci: București, Craiova, Iași, Cluj și Constanța. O surpriză este și că, iată, Constanța este pusă pe harta unui eveniment de educație în cultură de nivel național, oraș care este de obicei ocolit de astfel de evenimente sau… se ocolește singur. Dacă anul trecut au devenit actori 33 de copii, anul acesta sunt căutați aproximativ 60.Evenimentul este structurat în patru etape. Prima este preselecția, care se încheie pe 3 iulie, la sediul Radio România Constanța, Vila nr.1, Mamaia. "Nu căutăm doar copii talentați într-un anumit domeniu. Să aibă un talent și să fie ei înșiși și în fața camerelor", ne-a explicat Eli Sîrbu. Copiii pot face cam orice. Să stea în cap, să vorbească invers, să turuie, să deseneze, să danseze, să cânte… dar s-o facă cu pasiune, cu talent, fără inhibiții. Pentru dans le trebuie piesa înregistrată, pentru voce le trebuie negativul, iar pentru interpretare instrumentală le trebuie, desigur, instrumentul, însă numai dacă acesta poate fi transportat (dacă este vorba de instrumente de mari dimensiuni, cum ar fi tobele, sunt preferate înregistrările video). Etapa de preselecție constă în descrierea personală a candidatului, o probă de dicție, creativitate și perspicacitate, în final fiecare copil având ocazia să-și dezvăluie talentul.Juriul este format din Roxana Leotescu (regizor), Gabriel Băruță (compozitor), Bogdan Dragomir (realizator coordonator programe Radio România Regional), Bogdan Alexe (producător general) și Eleodor Sîrbu (producător executiv). Taxa de participare este de 50 de lei.Următoarea etapă este cea de pregătire. Zece zile de jocuri și de joc actoricesc. De cursuri de dicție și artă teatrală. Într-un decor prietenos și natural, între munți. Este urmată de 15 zile de filmare și apoi de promovarea filmului. Cursurile și filmările se vor desfășura la Moeciu și București între 16 iulie și 12 august. Prima locație, la Moeciu, este deja pregătită pentru a-i primi pe micii actori.Este un proiect îndrăzneț care desfășoară o mare de forțe, menit să le stimuleze copiilor imaginația și creativitatea, abilitățile și tenacitatea necesară atingerii unui vis, să le lumineze și să le deschidă mintea viitorilor adulți care vor avea reale șanse de reușită și nu vor atârna de buzunarul statului.Un proiect cu atât mai ambițios cu cât inițiatorii lui încearcă să acopere o cât mai mare parte a cheltuielilor, lucru deloc ușor, sponsorii fiind puțini și bine ascunși. Nu se înghesuie prea mulți să susțină un proiect de educație prin cultură pentru copii, deși ei sunt singurul viitor pe care-l avem. Cu cât acțiunea va avea un grad mai mare de acoperire financiară, cu atât prețul taberei va fi mai mic (organizatorii se străduiesc să-l țină sub 3.000 de lei). În caz contrar primul și cel mai strict selecționer va fi buzunarul părinților, în prea multe cazuri gol și indiferent față de talentul copilului.Mai multe detalii despre înscrieri și preselecții AICI