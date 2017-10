Sute de pelerini au participat la hramul bisericii "Adormirea Maicii Domnului" Neptun

500 de enoriași s-au rugat și au participat la slujba și hramul Bisericii Adormirea Maicii Domnului, Neptun, pe 15 august. În dimineața hramului, a fost oficiată Sfânta Liturghie de către părintele Gelu Cezar Călin, preot paroh. După slujbă, cu sprijinul comunității din Neptun, a fost organizată o masă în prezența a 500 de credincioși, care au venit în pelerinaj de la mari depărtări. Toate produsele au fost aduse de enoriași.„Ca parte a comunităților din Neptun, Jupiter și Mamaia, încercăm să ne aducem contribuția la organizarea evenimentelor majore din zona litoralului. Este al doilea an consecutiv când contribuim la organizarea Hramului Bisericii Adormirea Maicii Domnului Neptun și ne bucurăm că am reușit să ne implicăm și colegii în acest eveniment. Credem cu tărie că, de câte ori avem posibilitatea, este bine să încercăm să ne ajutăm semenii defavorizați și să sprijinim păstrarea tradiției străvechi”, a declarat chef Liviu Bosnea.Hramul îndeplinește același rol în viața bisericii ca și îngerul păzitor în viața particulară a credincioșilor. El este paznicul bisericii, este primul care se îngrijește de soarta ei și ocrotește Sfântul locaș, apărându-l de calamități: foc, apă, cutremure, războaie, distrugeri, profanare etc.