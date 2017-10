Surprizele scenelor constănţene. Concerte şi spectacole în luna lui Florar

Surprizele scenelor constănțene. Concerte și spectacole în luna lui Florar

Conducerile instituțiilor culturale constănțene au programat pentru luna aceasta o serie de spectacole care ar putea constitui o variantă excelentă de evadare din fața nocivului televizor și pe care, iată, vi le aducem la cunoștință din timp.Agenda de reprezentații a lunii mai se deschide mâine seară, la ora 19, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Constanța cu un concert… „Declarație de dragoste” făcută de maestrul Tudor Gheorghe publicului constănțean. Concertul extraordinar este bazat pe versurile mai puțin cunoscute ale poetului Adrian Păunescu. „A venit momentul să ne aplecăm asupra operei acestui mare poet român”, declara menestrelul într-un interviu. Prețul biletului este de 70 lei.Pe 13 mai, de la ora 20, aceeași scenă va găzdui cea de-a treia parte dintr-o trilogie a… râsului, intitulată „Mă mut la mama”, care i-a făcut pe oameni să râdă atât de tare, încât a fost nevoie să fie inventată „Mă mut la... tata?”. Succesul a continuat, așa că de data aceasta suntem invitați să vedem „Mă mut sau nu mă mut? Aceasta e-ntrebarea!!!”. Prețul biletului este de 60 lei.Luni, 23 mai, de la ora 19.30, Teatrul Act aduce la Constanța premiera „Fidelitate”, o dramă la care se râde cu lacrimi și care îi are în distribuție pe Florin Busuioc, Gheorghe Ifrim, Adelaida Zamfira. Prețul unui bilet este de 50 lei.Premieră la Teatrul de Stat S-ar părea că Teatrul de Stat continuă să se reinventeze și să-și surprindă spec-tatorii și luna aceasta, deoarece, iată, ne semnalează o nouă premieră, jucată pe numeroase scene din țară. „Uciderea lui Gonzago”, de Nedialko Yordanov, este catalogată drept teatru în teatru, întrucât se raportează la cea mai cu-noscută tragedie shakespeariană, „Hamlet”, prezentând o versiune alternativă și îmbogățită a evenimentelor ce au loc la curtea regală a Dane-marcei. O trupă de teatru ambulantă merge la Elsinore să-l înveselească pe prințul Hamlet jucând piesa „Uciderea lui Gonzago”. Dar fiindcă se țes comploturi și se urzesc răzbunări, nu e foarte sigur că cei șase actori, pioni în jocul puterii, nu vor fi decapitați de Rege.Premiera este anunțată pentru sâmbătă, 21 mai.Teatrul „Oleg Danovski“, gazda Concursului internațional de dirijat La finele acestei luni, pe scena Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” va avea loc Gala Concursului internațional de dirijat opera, aflat la cea de-a doua ediție.Până atunci, însă, melomanii constănțeni sunt așteptați, pe 7 mai, la spectacolul de balet „Romeo și Julieta”, la operă în serile de 8, respectiv 21 mai, când se vor juca „Răpirea din serai”, respectiv „Bal mascat”, dar și la un concert deosebit pe 19 mai, intitulat „A Whole New World”.La Teatrul pentru Copii și Tineret „Căluțul de mare”, în acest week-end, Dana Manolache, Dan Minciună, Claudia Zaharia, Alina Mantu vor da viață îndrăgitei păpuși, metamorfozate în băiețel „Pinocchio”. O comedie muzicală pentru copiii de peste 4 ani. În acest spectacol se cântă, se râde și... se minte mult.