Surprize peste surprize la Târgul GAUDEAMUS Litoral

Peste fix o săptămâna, la ora 17, pe faleza din fața studioului Radio Vacanța, Caravana GAUDEAMUS își va deschide larg… cortul pentru publicul aflat pe litoral.Eveniment de tradiție, aflat la cea de-a VII-a ediție, Târgul Gaudeamus Litoral, organizat de Radio România, prin Centrul Cultural Media Radio România și Radio Constanța, invită zilnic, între orele 15 și 23, turiștii aflați în vacanță și constănțenii iubitori de carte la o cură estivală de lectură.Și în acest an, Târgul GAUDEAMUS Litoral își propune să promoveze lectura ca modalitate de reconectare cu sine. Desprins de agitația coti-diană, cititorul modern (re)găsește în vacanță unul din tot mai rarele prilejuri de a se dedica lecturii. Amu-zante sau incomode, spumoase sau melancolice, incitante sau revelatoare, titlurile oferite de expozanții Târgului GAUDEAMUS Litoral își caută cititori în rândul vizitatorilor de toate vârstele.Bestsellerurile momentului, seriile de autor și cele mai recente titluri de ficțiune sau nonficțiune sunt pregătite să devină parteneri de vacanță ai iubitorilor de carte din toate colțurile țării, aflați pe litoral.Dintre surprizele pregătite de gazdele de la Radio Constanța, am reținut expoziția de fotografie „EU aleg ROmania”, un proiect al Studiourilor Regionale Radio România și seria de proiecții video reunite sub genericul „Dobrogea sentimentală”, susținute de reprezentanți ai școlilor de fotografie din Constanța.Cu prilejul târgului, vor fi reluate și câteva proiecte tradiționale, inițiate și derulate de Radio România, cum ar fi campania de donații „Cărțile se întorc acasă” și Poliția GAUDEAMUS. Nu vor lipsi nici Tombola GAUDEAMUS derulată pe baza buletinelor de Vot al Publicului sau concursul Miss Lectura, adresat celor mai frumoase vizitatoare.După cum ne informează orga-nizatorii, GAUDEAMUS Litoral repre-zintă ultima etapă a Caravanei GAUDEAMUS 2015 (după edițiile de la Craiova, Cluj Napoca și Oradea) și este evenimentul cu numărul 88 în seria Târgurilor GAUDEAMUS, inițiate și organizate de Radio România din 1994 până în prezent.