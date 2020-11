Surprize la Liceul „George Călinescu”. Cinci profesori, propuşi pentru funcţia de director

În prezent, directorul numit la începutul lunii octombrie, prof. Cristina Viorica Dodu asigură conducerea unităţii de învăţământ, deşi a solicitat întreruperea detaşării pe funcţia de manager şcolar. „Am primit, la începutul acestei săptămâni, din partea unui grup de cadre didactice o propunere. Aceştia au înaintat cinci nume. Însă, la registratura IȘJ am primit acorduri scrise din partea a două persoane nominate în nota respectivă. Astfel, le-am solicitat exprimarea în continuare a acordului celor propuşi, pentru a fi siguri că ei chiar îşi doresc să ocupe această funcţie”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, prof. Sorin Mihai, inspectorul şcolar general.



„Să nu mai avem experimente!”





Aşadar, situaţia încă tărăgănează, până când grupul de cadre didactice de la Liceul „George Călinescu” va formula un răspuns şi dacă ceilalţi trei candidaţi vor rămâne în cursă. „Pe lista respectivă apare numele unui director care a solicitat încetarea detaşării în interesul învăţământului. Este vorba despre fostul director, prof. Vasile Mihăilă, care şi-a dat demisia în luna iunie. Acesta trebuie să explice de ce acum şi-ar dori să ocupe această funcţie, mai ales că am cunoştinţă că acesta şi-a depus demisia şi din Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ pe timpul mandatului directorului Andreea Manole (n.r. numită de IȘJ, la finele lunii august 2020, după demisia prof. Vasile Mihăilă). Mie, toate aceste elemente îmi indică faptul că nu şi-ar dori să se implice. Dacă doreşte să se implice este firesc să îşi depună şi acel acord scris. În plus, avându-se în vedere pleiada de demisii, în numai cinci luni de zile, avem trei demisionari, mi se pare absolut necesar să am şi o discuţie cu cei care îşi doresc să ocupe această funcţie, astfel încât să văd cum consideră ei că ar trebui rezolvată situaţia astfel încât să nu mai avem, cum spuneau şi dumnealor, experimente. Să vedem care este soluţia, ei fiind din interior, poate înţeleg mai bine fenomenul şi au soluţia”, a mai precizat şeful IȘJ Constanţa.





Situaţia tensionată de la Liceul „George Călinescu” persistă, iar soluţia pare încă destul de departe. Până în prezent, sunt cinci „candidaţi”, propuşi de colectivul de cadre didactice al unităţii de învăţământ, din care doar doişi-au şi exprimat în scris acordul că sunt pregătiţi să preia frâiele liceului. Iar lista este deschisă încă, după cum spune chiar şeful IȘJ Constanţa, pentru orice cadru didactic din liceu sau din afara acestuia, „atât timp cât prezintă soluţii viabile pentru gestionarea situaţiei”.