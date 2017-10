Surprize de proporţii şi răsturnări de situaţie la concursul de directori

1

Nimic nu este perfect!

Multumim pentru grija, dragi politicieni, dar dupa 8 ani de asteptare avem in sfarsit un concurs pe bune! Poate n-a fost cel mai bine organizat concurs din lume, dar macar a fost corect. Cea mai buna dovada este faptul ca au existat surprize......, nu? Si va fi din ce in ce mai bine daca politicienii vor sta deoparte. Putem macar sa speram ca se vor stradui s-o faca? Pana la urma scoala e una si politica e alta ! Haideti sa nu le mai amestecam!