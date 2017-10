Surprize de proporţii la Festivalul Internaţional al Muzicii şi Dansului

Surprize de proporții la Festivalul Internațional al Muzicii și Dansului

Duminică, 27 octombrie, de la ora 19, festivalul se deschide cu o minune a operei universale - „Turandot”, de Giacomo Puccini, în regia artistică a lui Alice Barb.„Este un spectacol de referință în repertoriul oricărui teatru muzical, pentru că atât montarea, cât și povestea în sine sau muzica, toate interesează foarte mult, fiind conside-rate vârfuri ale acestui gen”, declara, directorul TNOB.A doua premieră este un spectacol colaj de muzică latino-americană, care se intitulează „Amor Caliente” și care este programat duminică, 17 noiembrie.„Vom face o călătorie în lumea iubirii, în lumea patosului, în lumea focului sufletesc, acolo unde găsim dragostea în formula ei pură, la arderea ei cea mai intensă”, este descrierea directorului Vlădescu.Spectacolul poartă semnătura luiși va aduce pe scenă atât soliști de operă, cât și balerini sau dansatori sportivi. Același interlocutor de-clara că din repertoriul TNOB, care cuprinde 40 de titluri, au fost progra-mate spectacole care se joacă destul de rar, cum ar fi „Cavalleria Rusticana” și „Paiațe” (sâmbătă, 2 noiembrie), care n-au mai fost prezentate pe scenă de doi ani.Dar iată ce va cuprinde programul festivalului. După deschiderea în forță, de pe 27 octombrie, cu premiera „Turandot”, pe 30 octombrie este programat spectacolul itinerant de muzică a popoarelor intitulat „Harta lumii pe portativ”, cu un cor format din mulți soliști - „All’s Choir”, care va promova un repertoriu din muzica rusească, evreiască, italiană, franceză și mexicană, urmat de un concert al unui cvintet de suflători „Constanța Brass Band”.Ziua de 31 octombrie este dedicată sărbătorii Radioului României, care împlinește 85 de ani, spectacolul „My Fair Lady” fiind oferit acestei instituții care susține foarte mult cultura. După „Cavalleria Rusticană” și „Paiațe”, de pe 2 noiembrie, duminică, 3 noiembrie, suntem invitați la o seară de balet - „Spărgătorul de nuci”.Miercuri, 6 noiembrie, un concert special realizat împreună cu Universitatea „Ovidius” - catedra de limba italiană, dedicat lui Federico Fellini, cu muzica filmelor regizate de acest mare maestru al cinematografiei italiene. Joi, 7 noiembrie, de la ora 11, Opera Comică din București prezintă spec-tacolul muzical pentru copii „Scufița Roșie”, în regia Stelei Popescu, după care, pe 9 noiembrie, va fi prezentată opera „Trubadurul”, iar pe 10 noiembrie, opereta „Văduva veselă”. Pentru iubitorii jazz-ului, în seara de 15 noiembrie este programat un recital extraordinar Harry Tavitian și Cserey Csaba, intitulat „All that Jazz”, o călătorie de la blues și teme clasice de jazz la compoziții proprii ale muzicienilor.Premiera „Amor Caliente” de duminică, 17 noiembrie, va fi urmată vineri, 22 noiembrie, de un medalion Wolf-gang Amadeus Mozart, avându-l ca dirijor pe Mădălin Voicu, iar ca solist, pe fiul său.Sâmbătă, 23 noiembrie, revine baletul pe scena TNOB cu spectacolul „Lacul Lebedelor”, iar festivalul se încheie pe 24 noiembrie cu „Carmina Burana”, cu participarea corului de copii al Colegiului Național de Artă „Regina Maria”.„Ne dorim să se știe despre noi, să se știe ce facem. Dorim să ne ridicăm la un nivel artistic de teatru național, potențialul nostru artistic este foarte mare, iar dorința de a face este foarte mare, iar frica de a fi inutili este și mai mare. Dar nu facem asta de frică. Am dori să trăim liniștiți, cu siguranța că publicul constănțean are nevoie de noi și nimeni nu ne va disloca de aici, din mijlocul oamenilor care iubesc cultura. Suntem instituția care asigură 90% din viața culturală a orașului Constanța”, a adăugat managerul TNOB, Daniela Vlădescu.Noutatea acestei a 39-a ediții a Festivalului Internațional al Muzicii și Dansului constă în aceea că au fost gândite trei variante de pachete de bilete. Spre exemplu, pentru 13 spectacole, pachetul costă 180 lei și cuprinde: două bilete x 30 lei = 60 lei, trei bilete x 20 lei = 60 lei și patru bilete x 15 lei = 60 lei. La cele nouă bilete se adaugă patru invitații. Pachetul de 12 spectacole costă 175 lei și cuprinde nouă bilete plus trei invitații. Ultima variantă este pachetul de 120 lei, care cuprinde șase spectacole și două invitații gratuite.„Știu că nu este ușor pentru marea majoritate, dar consider că este o variantă foarte bună pentru cei care vor să-și petreacă toamna în sala noastră de spectacol și să participe la cât mai multe evenimente”, declara directorul Daniela Vlădescu.