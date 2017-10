Surpriza pe care urmaşul maestrului Oleg Danovski o pregăteşte constănţenilor

Surpriza pe care urmașul maestrului Oleg Danovski o pregătește constănțenilor

Cea de-a 41-a ediție a Festivalului Internațional al Muzicii și Dansului ce se desfășoară, zilele acestea, la Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski“ a polarizat atenția multor melomani constănțeni dornici să mai evadeze din fața micului ecran, iar surprizele se țin lanț.Recenta premieră a Companiei de balet, prevăzută în cadrul festivalului, ne-a atras atenția prin prospețimea ideilor și viziunea absolut novatoarea a urmașului marelui maestru Oleg Danovski. Da, este vorba despre Horațiu Cherecheș, cel care a pus în scenă o lucrarea a lui George Enescu (Simfonia nr. 4) și care a oferit un spectacol pe care toată România ar trebui să-l vadă, scăldat în lumina reflectoarelor în culori dintre cele mai... reconfortante.„Pe balerinii cu care am plecat la drumul «Enesciana» îi cunosc foarte bine. De altfel, echipa s-a întregit, pentru că sunt foarte mulți străini, vorbesc de italieni, japonezi, avem și o grecoaică, și astfel acest nucleu s-a fortificat și acum am putut să oferim un spectacol cu 26 de dansatori, într-un timp record pot să spun, de doar două săptă-mâni jumate, întrucât ne pregătim și pentru turneul din Germania”, ne declara Horațiu Cherecheș, după premiera cu „Enesciana”.„Dar am repetat și spectacolele din festival - «Giselle» și «Peer Gynt» -, la care se adaugă «Romeo și Julieta», cu care suntem invitați la un festival la Brașov. Nu mi-a fost greu să colaborez cu ei, pentru că sunt niște oameni foarte devotați acestei arte, foarte înțelegători, răbdători, adevărați profesioniști, cu care este o mare plăcere să lucrez. Începeam repetițiile dimineața, la ora 10, și terminam tocmai seara, la ora 9. Comanda a fost pentru Rapsodia 1 și a 2-a, cu care sper să mă prezint în fața publicului în primăvara anului viitor, într-un spectacol de sine stătător. Am ascultat absolut tot ce a compus Enescu și Simfonia a 4-a a fost cea care m-a inspirat. Țin să mulțumesc și pe această cale doamnelor director Daniela Vlădescu și Rodica Samoilescu; ele au înțeles doleanța mea de a crea un spectacol nou, care nu s-a mai văzut aici, la Constanța, datorită luminilor”, a mai afirmat același maestru balerin, dezvăluindu-ne că se fac pregătiri încă de pe acum pentru „Crăiasa Zăpezii”, o premieră de care publicul constănțean se va bucura anul următor: „Voi veni, ca și acum, cu un stil nou, integrat în ceea ce înseamnă baletul clasic, respectiv neoclasic. Va fi o surpriză care se va adresa întregului public, de la copii și tineri până la cei foarte în vârstă”.Cei care au ratat fabuloasa punere în scenă a „Enescianei” cel mai probabil vor avea ocazia să o vadă în primăvară, la întoarcerea companiei de balet din turneul în Germania.Balerinii vor pleca, pe 10 decembrie, în turneul deja consacrat și, după cum ne-a declarat Daniela Vlădescu, directorul TNOB, sunt prevăzute 20 de spectacole cu „Peer Gynt”, „Spărgătorul de nuci” și „Giselle”.