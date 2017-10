Super-spectacol: „Lacul Lebedelor“, la Casa de Cultură

1

Balet

Constanta are o companie de balet care cuprinde in repertoriu si "Lacul Lebedelor" la un nivel cel putin la fel de inalt, iar biletele costa de doua-trei ori mai putin. Din pacate, snobismul este la putere, prin urmare sala teatrului este goala in timp ce la Casa de Culltura se vor calca in picioare pentru a vedea o asemenea capodopera care va "relaxa mintea"...