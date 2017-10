Super - adolescenta Diana Ţăţârcă este implicată în zeci de proiecte de voluntariat

La 17 ani, a descoperit formula eficientizării timpului liber

Super - adolescenta Diana Țățârcă este implicată în zeci de proiecte de voluntariat

Este clasa a XI-a la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” și de doi ani face cursuri de actorie la școala Populară de Arte și Meserii Constanța. Actoria, dar și regia de film, sunt pentru Diana Țățârcă nu un joc, nu o joacă, ci domeniul pe care îl va studia după liceu. Între timp, își pune la încercare talentul în trupele de teatru ale liceului, una dintre ele abordând piese în limba română, iar cealaltă având în repertoriu texte în limba franceză. În week-end va prezenta, alături de colegii săi, spectacolul „Casa de pe graniță”, de Slawomir Mrozek, în cadrul Festivalului de Teatru pentru Liceeni „Catharsis”, care se desfășoară în perioada 19-21 martie, la București. Spectacolul este regizat de Tiberiu Roșu, actor al Teatrului pentru Copii și Tineret Constanța, care se ocupă de actorii în devenire de la CNMB încă din 2005. De asemenea, ei vor prezenta și un fragment din „Chirița în Iași”, în cadrul probei impuse. Spectacolul „Casa de pe graniță” va fi prezentat și la Brașov, în luna mai, dar și la Brest, în cadrul unui festival care va avea loc în octombrie. Iar acțiunile Dianei nu se opresc aici. Este implicată în zeci de proiecte, pentru că, așa cum ne mărturisește, simte că se dezvoltă cu fiecare activitate pe care o desfășoară. Anul trecut, a participat la Festivalul „Green Planet Blues”, câștigând un stagiu de pregătire la trustul Realitatea - Cațavencu, drept pentru care a petrecut o săptămână în redacțiile publicației „Cotidianul” și ale televiziunilor „The Money Channel” și „Realitatea”. Anul acesta, în cadrul aceluiași festival, a câștigat premiul Gremlin Computers. Și, pentru că filmul rămâne pe primul loc în topul preferințelor ei, Diana a participat, anul trecut, la TIFF (Transilvania International Film Festival), unde, alături de alți 14 participanți din toată țara, a învățat, în cadrul unui workshop, secretele filmului, de la idee la montaj. De asemenea, lucrează la un scenariu pe baza căruia va realiza un film care va participa la Festivalul Național „FilmMic”, organizat de Liceul Teoretic „Traian” Constanța. Evenimentul se va desfășura în aprilie, sub genericul „Nu fi indiferent, implică-te!”. Pasiunile Dianei nu se opresc aici. Experimentează arta scrisului, colaborând cu patru reviste ale liceului: „Pătratul Literar” (al cercului literar al CNMB), „Hello”, „Zări Albastre” și „Altfel”. A fost cooptată și în proiectul „Youthbank”, coordonat în Constanța de Fundația Baylor Marea Neagră, având ca obiectiv strângerea unei sume de bani pentru a finanța proiecte umanitare propuse de liceeni. Diana este dezamăgită de faptul că în cursurile opționale nu sunt incluse ore de cinematografie. „Învățământul românesc trebuie schimbat în profunzime. Programa e foarte stufoasă, se merge prea mult pe teorie, fără practică, iar elevii învață și uită după trei zile. Eu, spre exemplu, nu am nicio șansă să studiez filmul aici, pentru că nu avem cursuri de inițiere în tainele filmului, cunoș-tințe necesare pentru admiterea la UNATC (Universitatea Național de Artă Teatrală și Cinematografie - n.r.). Ceva nu merge în sistemul nostru. Tocmai de aceea vreau să plec, pentru că în străinătate lucrurile sunt mai sincronizate”. Dorința Dianei de a pleca în străinătate pentru a-și împlini visul este o motivație suficient de puternică pentru a nu refuza nicio activitate: „Vreau să merg în Europa sau în America. Am impresia că aș putea să fac mai multe acolo. Îmi place România, e locul în care m-am născut, dar dacă ar fi fost alte condiții, cu siguranță aș fi rămas. Nu e vorba de ambiția de a pleca neapărat afară, doar că vreau să-mi fie bine. De asta muncesc atât de mult, pentru că sunt conștientă că fiecare proiect în care mă implic mă dezvoltă. Îmi place să cred că-mi folosesc timpul cu folos”, precizează Diana. Viață extra-școlară foarte activă a Dianei este impresionantă. La fel și atitudinea pe care eleva o are în fața prezentului și, mai ales, a viitorului: „De când am intrat la liceu am avut impresia că, dacă n-o să mă implic, voi pierde ceva anume, acel întreg perfect. Nu e vorba despre aportul meu la un proiect, ci de impactul oricărui proiect asupra existenței mele”, ne spune Diana.