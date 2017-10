"Suntem umiliţi, dar punem pe primul plan interesul elevilor!" Dascălii au renunţat la grevă

1

chiar asa?

Pe buneeee? Si care e interesul elevului? Sa aiba la catedra niste lesinati fara un leu in buzunar? Asta e o mare vrajeala, ca vezi Doamne ne doare ca se bulverseaza elevul. E lasitate combinata cu o superba comoditate, nu altceva. De ce sa ne mai agitam cu greva, ca si-asa nu ne baga nimeni in seama. Daca continuam sa gandim asa si sa bagam capul in nisip precum strutul, isi vor bate joc de noi 'astia' pana la loc comanda! Mereu, mereu. Daca asa ne comportam, asa meritam sa fim tratati. Nu avem niciun pic de mandrie sau solidaritate de breasla. Pe principiul 'Lasa sa faca altii greva, ca poate ne maresc si noua!'