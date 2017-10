„Suntem mândri că este profesorul nostru!“

1

LA MULTI ANI!

...la multi ani, cu toata dragostea Domnule Profesor! ...cu prof. Bararu m-am intersectat pe vremea cand a fost general adjunct! Aveam ceva de rezolvat la ISJ...o chestiune de interes general, nu personala....Trebuia semnata o hartie si toata lumea fugea de asta. Chiar s-a iscat putina galceava pe tema asta. A iesit un ins cu mustata (prof. Bararu, pe care nu-l cunosteam) s-a uitat pe hartie, a spus ca este ok!, ca daca iese treaba este foarte bine...s-a aplecat si a semnat pe genunchi....secretara de la ISJ care le facea si desfacea pe toate a fost nevoita sa puna stampila si am dat astfel drumul la o actiune din care a iesit ceva frumos si interesant pentru scoala noastra....cu care s-au laudat multi dupa aceea....Atunci am zis ca pentru functiile de decizie trebuiesc oameni ca Bararu...a ramas si ramane un reper pentru scoala constanteana....asa as trebui sa se structureze invatamantul. Pe teorie si practica si pe o relatie de amicitie intre elev si profesor...asa cum este cea dintre Bararu si elevii sai. Imaginea elevilor care isi intampina cu dragoste, respect, prietenie profesorul imi da un sentiment de speranta! Inca nu este totul pierdut...................