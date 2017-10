Sunt sau nu sunt facultăţile constănţene fabrici de şomeri?

Sunt sau nu sunt facultățile constănțene fabrici de șomeri?

Până anul acesta, mai precis până la ocuparea fotoliului de ministru al Educației de către Daniel Funeriu, s-a tot vorbit despre universitățile românești ca despre fabrici de șomeri cu licență.Motiv întemeiat pentru ca în Legea Națională a Educației să fie stipulat expres faptul că uni-versitățile trebuie să țină evidența studenților care termină studiile, pentru a stabili procentul în care sunt angajați în domeniul studiat, acesta fiind un criteriu de acordare a finanțării în învățământul superior.De asemenea, acest criteriu va fi avut în vedere la clasificarea și ierarhizarea programelor de studii superioare, precum și la acordarea finanțării, care „va merge exact acolo unde se face performanță. Evident se vor retrage finanțările pentru secțiile care nu produc angajați”, a adăugat ministrul.„Nu faci facultate ca să devii hamal în port”Legat de acest subiect, am solicitat opinia câtorva decani ai Universității „Ovidius”. Prof. univ. dr. Wladimir Boskoff, decanul Facultății de matematică-informatică, declară inițiativa absolut normală. „Nu mi se pare firesc ca statul român să finanțeze studenți care nu au de gând să profeseze meseria aleasă. Dacă cineva face facultate și nu respectă ideea pentru care a făcut-o ar trebui să i se ceară banii înapoi. Nu cred că cineva își dorește să urmeze matematică sau informa-tică ca mai apoi să se angajeze secre-tară sau hamal în port”. De mențio-nat că absolvenții acestei facultăți se regăsesc 100% pe piața muncii, în cele mai multe cazuri pentru că sunt acceptați să efectueze practică la bănci, ca urmare a deosebitei mobilități intelectuale. Prof. Boskoff a ținut să sublinieze că nu este de acord ca statul să finanțeze studiile unui student care mai apoi pleacă în străinătate. „Statul are așteptări de la cei cărora le suportă studiile și nu e firesc să faci o facultate doar de… schemă”.La finele acestei săptămâni, decanul Boskoff va participa la Conferința finală a proiectului DOCIS, organizat de Autoritatea Națională pentru Calificări, tocmai pe această temă.„Am redus numărul de locuri tocmai în această idee“Facultatea de medicină dentară are o rată de încadrare de peste 90%, conform afirmației făcute de prof. univ. dr. Cornel Amariei, de-canul acesteia. „Am redus numărul de locuri de la 80 la 50, pentru că am fost realiști și am analizat din ce zone am putea atrage viitori studenți. Călărași și Ialomița, care până acum mergeau la București, cu certitudine de anul viitor vor veni și la Constanța, ca urmare a vizibili-tății extraordinare pe care am că-pătat-o prin clasificarea europeană categoria A. Va fi o foarte mare schimbare de atitudine pentru că s-a văzut valoarea facultății. Am făcut circa 35 de cabinete în mediul rural cu aparatura pe care am schimbat-o de la facultate, cu ajutorul unor fundații și un grant american. Aproa-pe jumătate din acești studenți după ce și-au format mâna la țară au ple-cat prin Anglia. Dar e dreptul lor să aibă un statut mai bun. Dacă am încer-cat să spun că aceștia ar fi bine să-și suporte școlarizarea am fost catalo-gat comunist și retrograd. Să facă fie-care ceva, dar nu pe banii publici!”.„Nu mai putem păcăli acești tineri”În luna aprilie a acestui an, decanul Ana Rodica Stăiculescu, Facultatea de drept și științe admi-nistrative, a participat, în Franța, la o conferință internațională unde spe-cialiștii erau de comun acord că evaluarea unui program de învățământ superior după rezultatele individuale ale cadrelor didactice nu este rele-vant. „Nu înseamnă că dacă profesorul este un intelectual de elită, implicit, și studenții săi vor avea un succes extraordinar pe piața forței de muncă. Această piață cere acum niște abilități care trebuie să țină ritmul. Până anul acesta la programele de administrație publică și poliție comunitară am avut sute de candidați. Acum au scăzut de zece ori pentru că avem reforma în administrație și programele de reduceri de personal. Cei care în urmă cu trei ani veneau la administrație publică și visau că vor ocupa funcții importante în primării sau în consilii acum s-au resemnat”.În final, același decan a precizat că „e timpul să nu mai păcălim acești tineri și pe părinții lor. În timp ce tinerii spun mersi că nu se duc la muncă și mai au încă trei-patru ani de studii, părinții, săracii, fac sacrificii imense în speranța unui viitor sigur pentru copilul lor”.v v vDe cu totul altă părere este, însă, prof. univ. dr. Victor Ploae, prorectorul Universității „Ovidius”, care consideră nerelevant acest argument al finanțării universităților. „Numărul de absolvenți cu licență angajați este și un criteriu de evaluare pentru ARACIS. Dar noi ne ocupăm de pregătirea studenților. Nu ne asumăm obligația de a le crea locuri de muncă. Piața muncii este cea care trebuie să-i absoarbă conform pregătirii”.