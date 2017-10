„Sunt profesori interesaţi de latura financiară”

2

....asa am facut noi scoala!

...Greu de reparat ce s-a stricat inca din regimul comunist! ...sa-ti castigi o anumita pozitie numai pe bani...pentru ca buba asta a inceput in scoala noastra inca de pe vremea lui Ceausescu! Acum, aproape ca este de nestavilit. De ce? -Foarte simplu! Societatea noastra nu mai are valori morale. Numai banul dicteaza! Parintii au dreptate sa se revolte. Dar oare se simt nedreptatiti toti, sau numai cei care au dat banul si nu au obtinut locul cuvenit! Daca reclamantii si-ar fi ocupat pozitia dorita, atunci ar fi mai contestat ceva?...sigur, nu! Dar tot s-ar fi gasit cineva care sa reclame ceva, pentru ca pana la urma unii castiga, altii pierd! Daca este o competitie cinstita, nu are cine ce sa reclame. Asa, ,,rufele,, se spala prin ziare....Vina apartine si parintilor pentru ca forteaza ocuparea celor mai bune locuri, a celor mai inalte pozitii prin orice mijloace, inclusiv prin bani! Pentru ca asta ne invata societatea! Dai banul, ai dreptate! Ai bani, esti bun! Nu dai, nu ai, esti pus la coada! Va spune asta unul cu experienta de viata cam dubla fata de cea a ,,generalului,,....care a vazut si trait toate....,,magariile,, sistemului din ultimii 40 de ani!...Dar si profesorii au dreptatea lor! Au ajuns, din punct de vedere material, jos de tot! Au salarii mici, extrem de mici in raport cu cat au invatat! Nevoile sociale ale unui profesor sun mari si greu de inteles pentru parinti! Un profesor bun, citeste! Cumpara carti, uneori de cateva sute de lei pe luna! Merge la o biblioteca! Nu sta acasa la cratita sa faca rantas la tocana pentru ca nu are timp!...trebuie sa manance, sa se imbrace, sa fie, cat de cat, un model in fata elevilor. ...si daca sunt amatori de chilipiruri,-gen elevi care vor neparat meditatii, adica sa-i dea profesorului bani cu orice chip sa fie si el bagat in seama, dascalul de ce sa piarda ocazia?..partea proasta este ca,asa, practica asta devine un narav! Si aici ma intorc impotriva celor care au dormitoarele, sufrageriile și chiar....baile pline de elevi la meditat! ...Nu este corect, nu este moral in primul rand! Acesti oameni trebuiesc exclusi din sistem! Una peste alta, nu avem un invatamant performant organizat pe baze sanatoase. Scoala noastra este construita tocmai pe relatii clientelare, sau senioriale! Cei cu bani si cu pozitie stau sus, altii mai jos, altii si mai jos...Problema este ca toti sunt bolnavi de aceleasi metehne! Daca cei se sus ar fi sanatosi, ar fi capabili sa curete sistemul! ...dar nu sunt! Au ajuns acolo prin imprejurari obscure si nu au curajul sa taie raul de la radacina! In cel mai bun caz, vorbesc, asa cum face si actualul ,,general,,! ...de facut nu poate face nimic pentru ca nu stie de cine se ia si ce consecinta va avea actiunea lui...asa ca zice, tipa, bate cu pumnul in masa, si...cam atat!...Boala scolii noastre este grava. Nu o vindeca acest tip de oameni, prea supusi si preaplecati!...din pacate va dura mult pana sa se faca ceva...pana una alta, eu ii indemn pe copii sa invete, pentru ca cine invata, dar sa invete nu sa citeasca, are partea lui pusa acolo si nu va avea nevoie nici de meditatii, nici sa dea bani ca sa ocupe un loc; parintii sa aiba mai multa grija de copii...daca imi este permis sa exagerez putin, in ordinea nevoilor unui copil pe primul loc trebuie sa fie sanatatea, apoi educatia si scoala!...apoi hrana, si la urma imbracamintea! ..daca inversam ordinea, vom avea numai belele de tras! Daca ati inteles ceva din vorbele astea eu ma bucur. ....si aveti grija mare de copii!