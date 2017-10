"Sunt prea mulţi studenţi mediocri"

Dascălii constănțeni salută schimbarea admiterii la facultate:

"Sunt prea mulți studenți mediocri"

Venit foarte din scurt și nu chiar categoric, lăsând universităților liberul arbitru, ordinul de ministru cu privire la modificarea modalității de admitere la facultate a exclus posibilitatea luării în calcul a mediilor din liceu.Așa încât din această vară, liceenii vor putea deveni studenți pe baza mediei de la Bacalaureat sau pe baza unui examen de admitere fie el scris sau oral. Cu o promovabilitate de aproa-pe 60% anul trecut la Bacalaureat și cu 33 de elevi eliminați, județul Constanța n-a stat prost la capitolul absolvenți de liceu. De aceea, am solicitat opinia câtorva directori cu privire la schimbarea admiterii în facultate.Prof. Cristina Anghel, director Liceul Teoretic „Ovidius”: „Cred că unii elevi vor fi într-o postură mai bună și își vor putea dovedi competențele dobândite în liceu, spre deosebire de ceilalți care au mizat pe notele mari pe care au reușit să le primească în cei patru ani. Dacă ar fi existat o asemenea categorie în liceul nostru, ceea ce dați-mi voie să mă îndoiesc. Elevii noștri s-au pregătit în primul rând pentru examenul de admitere și au dovedit în permanență cunoștințe foarte bune, notele din timpul liceului nefiind o barcă de salvare. La fel de puternic trag și pentru pregătirea bacalaureatului. Avem și o altă categorie de elevi care aplică pentru anumite universități din Europa sau America și unora le este solicitat parcursul celor patru ani. Dar au știut de la bun început ce drum vor urma și de aceea acum nu va fi o problemă. În ceea ce privește politica de recrutare, cu siguranță univer-sitățile își vor reconsidera mecanismele de admitere în baza autonomiei universitare”.Prof. Maria Sorescu, director Liceul Teoretic „Traian”: „Am avut ieri (miercuri, 28 martie – n.r.) consiliu profesoral și vreau să vă spun că toți colegii mei salută deci-zia de a fi admis într-o facultate pe baza unui examen. Și elevii cu care am stat de vorbă consideră mult mai corectă această admitere, cu toate că a fost o surpriză foarte mare pentru ei. Chiar au afirmat că nu li se părea corect ca acei colegi care chiuleau constant să afle peste timp că sunt studenți la universități de pres-tigiu”.Prof. Elena Gogu, director Grup Școlar „Gheorghe Duca”: „Opinia mea personală este că schimba-rea este de foarte bun augur și poate în sfârșit vom asista la o reală ierarhizare a elevilor. Sunt prea mulți studenți mediocri. În cadrul liceului nostru realizăm o serie de statistici și evaluări și constatăm că mulți dintre elevi visează să ajungă foarte sus chiar dacă n-au acea bază și chiar reușesc pentru că sistemul le-a permis. Ce s-a întâmplat anul trecut la Bacalaureat a dovedit adevărata valoare a generațiilor actuale. Poate ca părinte sau elev prezentul ordin nu constituie o bucurie, dar ar fi bine ca și ei să-și reconsidere poziția și să nu mai aspire la facultăți de elită”.De cu totul altă părere este prof. Mariana Ștefănescu, director Grup Școlar „Virgil Madgearu” din Constanța, care nu consideră deloc bună decizia de a exclude de la admiterea în facultate mediile din cei patru ani de liceu: „Al cui este interesul să scoatem generații de oameni lipsiți de cultură generală. Dacă tot suntem struțo-cămilă și luăm din experiența altor state, de ce nu am luat și ce e bun. Acolo se ține cont de mediile anuale. Mi se părea corect să existe o admitere la facultate calculată 50% pe baza unui examen de admitere, 30% nota de la Bacalaureat și 20% notele din liceu. În noile condiții ne vom confrunta cu acel sistem angro de meditații la profesori universitari pentru a fi siguri că vor ocupa un loc la o facultate”.