Sunt "aranjate" concursurile pentru directorii de şcoli din Constanţa? Ministrul vrea un nou examen

Ba nu, un mare fleac la noi!

In pregatirea la matematica, am gasit o problema. Ma poate ajuta cineva cu rezolvarea? Deci, la o sedinta in padure, animalele voteaza noul consiliu de administratie, astfel: sapte taratoare impotriva, alte patru nevertebrate, de dupa tufe, tot impotriva, jivinele boi si vaci pentru. Putin "tematoare", cele doua serpoaice decapitate o pun pe veverita zglobie sa adune si sa numere voturile! Si se decide: din numarul total al celor prezenti, exista 38 voturi pentru si doar patru impotriva! Bingo, jos ai nostri, sus ai nostri! Intrebare: cati au fost prezenti la vot? Cati au votat impotriva, si in ce moment al sedintei s-a trecut la aruncarea prafului in ochi?